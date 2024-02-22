مخاوف نقص الإمدادات ترفع أسعار النفط عالمياً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، وأبقت على المكاسب التي سجلتها في الجلسة السابقة والتي جاءت وسط مؤشرات على نقص الإمدادات.



وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا إلى 78.08 دولار للبرميل لشهر أقرب استحقاق، وارتفع السعر لعقد أيار المقبل 14 سنتا إلى 77.45 دولار للبرميل.



وزاد خام برنت تسليم نيان 14 سنتا إلى 83.17 دولار للبرميل، في حين أضافت عقود أيار 13 سنتا لترتفع إلى 82.24 دولار للبرميل.

