مخاوف نقص الإمدادات ترفع أسعار النفط عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، وأبقت على المكاسب التي سجلتها في الجلسة السابقة والتي جاءت وسط مؤشرات على نقص الإمدادات.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا إلى 78.08 دولار للبرميل لشهر أقرب استحقاق، وارتفع السعر لعقد أيار المقبل 14 سنتا إلى 77.45 دولار للبرميل.
وزاد خام برنت تسليم نيان 14 سنتا إلى 83.17 دولار للبرميل، في حين أضافت عقود أيار 13 سنتا لترتفع إلى 82.24 دولار للبرميل.
MENAFN22022024000208011052ID1107883572
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.