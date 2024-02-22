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الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم

2/22/2024 12:06:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، مدينة طولكرم وضاحية ذنابة شرقها.


وأفادت مصادر باقتحام آليات الاحتلال المدينة من الجهة الغربية، باتجاه ضاحية ذنابة، ومحيط مخيم طولكرم.


وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المباني السكنية في الضاحية وتحديدا المحاذية للمخيم، وأجرت عمليات تفتيش وتمشيط فيها وفي الأراضي المجاورة، ونشرت قناصتها في المنطقة، وأطلقت الأعيرة النارية بكثافة.


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