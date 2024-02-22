الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، مدينة طولكرم وضاحية ذنابة شرقها.
وأفادت مصادر باقتحام آليات الاحتلال المدينة من الجهة الغربية، باتجاه ضاحية ذنابة، ومحيط مخيم طولكرم.
وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المباني السكنية في الضاحية وتحديدا المحاذية للمخيم، وأجرت عمليات تفتيش وتمشيط فيها وفي الأراضي المجاورة، ونشرت قناصتها في المنطقة، وأطلقت الأعيرة النارية بكثافة.
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