للمقترضين من البنوك.. الفيدرالي الأمريكي يستبعد خفض معدلات الفائدة قريباً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي استبعاد أعضاء البنك المركزي اللجوء إلى خفض معدلات الفائدة قريباً، إلا في حالة وجود تأكيد أكبر على أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو المستهدف 2%.
وأكد محضر اجتماع البنك المركزي الصادر أمس الأربعاء، السعي لتحقيق وتيرة التوظيف الكامل، تزامنًا مع الوصول بمعدل التضخم إلى المستهدف عند 2% على المدى الطويل، مشيرًا إلى أنه في ظل عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، ستظل اللجنة منتبهة للغاية لمخاطر التضخم.
وبخصوص السياسة النقدية في المستقبل، أكد محضر الفيدرالي اتباع نهج حذر وقائم على البيانات في التعامل مع قرارات الفائدة، مشيرًا إلى أن الأولوية القصوى تظل ضمان الاستقرار الاقتصادي والعودة التدريجية إلى هدف التضخم الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.
تجدر الإشارة إلى أن اجتماع الشهر الماضي شهد موافقة الفيدرالي الأمريكي بالإجماع على قرار بتثبيت سعر الفائدة عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50% للمرة الرابعة على التوالي.
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