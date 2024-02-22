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للمقترضين من البنوك.. الفيدرالي الأمريكي يستبعد خفض معدلات الفائدة قريباً

2/22/2024 12:06:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي استبعاد أعضاء البنك المركزي اللجوء إلى خفض معدلات الفائدة قريباً، إلا في حالة وجود تأكيد أكبر على أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو المستهدف 2%.
وأكد محضر اجتماع البنك المركزي الصادر أمس الأربعاء، السعي لتحقيق وتيرة التوظيف الكامل، تزامنًا مع الوصول بمعدل التضخم إلى المستهدف عند 2% على المدى الطويل، مشيرًا إلى أنه في ظل عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، ستظل اللجنة منتبهة للغاية لمخاطر التضخم.
وبخصوص السياسة النقدية في المستقبل، أكد محضر الفيدرالي اتباع نهج حذر وقائم على البيانات في التعامل مع قرارات الفائدة، مشيرًا إلى أن الأولوية القصوى تظل ضمان الاستقرار الاقتصادي والعودة التدريجية إلى هدف التضخم الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.
تجدر الإشارة إلى أن اجتماع الشهر الماضي شهد موافقة الفيدرالي الأمريكي بالإجماع على قرار بتثبيت سعر الفائدة عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50% للمرة الرابعة على التوالي.













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