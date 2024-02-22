فيديو - صفارات الإنذار تدوي في مدينة إيلات ومحيطها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض "جسم مشبوه" تصدّت له دفاعاته الجوية حين كان في طريقه إلى إسرائيل فوق البحر الأحمر.



ونشرت منصات إعلامية إسرائيلية، ما قالت إنها مشاهد توثق لحظة اعتراض صاروخ في سماء إيلات جنوبي إسرائيل، وسماع أصوات صفارات الإنذار.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الأمر يتعلق بصاروخ باليستي نجحت القبة الحديدية في اعتراضه.