فيديو - صفارات الإنذار تدوي في مدينة إيلات ومحيطها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض "جسم مشبوه" تصدّت له دفاعاته الجوية حين كان في طريقه إلى إسرائيل فوق البحر الأحمر.
ونشرت منصات إعلامية إسرائيلية، ما قالت إنها مشاهد توثق لحظة اعتراض صاروخ في سماء إيلات جنوبي إسرائيل، وسماع أصوات صفارات الإنذار.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الأمر يتعلق بصاروخ باليستي نجحت القبة الحديدية في اعتراضه.
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