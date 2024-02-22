بلعاوي يفوز بجائزة المجلس الثقافي البريطاني لخريجي الجامعات البريطانية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - فاز أستاذ العلاج الدوائي السريري بجامعة البترا الأردنية، الدكتور ضرار حسن بلعاوي، بجائزة المجلس الثقافي البريطاني لخريجي الجامعات البريطانية في فئة العمل المجتمعي. ويُعَد المرشحون النهائيون للجائزة قادةً في مجالات دراستهم بحسب المجلس الثقافي البريطاني حيث استخدموا خبرتهم في الدراسة في إحدى جامعات المملكة المتحدة للمساهمة بشكل إيجابي في مجتمعاتهم وبلدانهم.



وقد حضر الاحتفال سعادة السفير البريطاني السيد فيليب هول، ومدير منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في لمجلس الثقافي البريطاني أليكس لامبرت، ومديرة التعليم في المجلس الثقافي البريطاني مادلين أنسيل وتشكلت لجنة التحكيم من الأستاذ الدكتور ظافر الصرايرة (رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها)، والدكتورة رغدة الفاعوري (رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية)، وهيزيل موبري (مديرة التطوير في المجلس الثقافي البريطاني).



يُذكر أن الدكتور بلعاوي يعمل مساعداً للعميد لشؤون التدريب السريري واستاذاً اكلينيكياً مشاركاً في جامعة البترا الأردنية، ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية وهو عضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا، وعضو اللجنة الوطنية لمضادات المايكروبات، وعضو اللجنة الوطنية لدراسة حالات كورونا، وعضو اللجنة الوطنية لتقييم الأدوية المقررة في وزارة الصحة الأردنية، وعضو اللجنة الوطنية لكفايات برامج الصيدلة في ديوان الخدمة المدنية.



وحصل الدكتور بلعاوي على جائزة "الشخصيّة القدوة" لعام 2020 من منظمة الأمم المتحدة للثقافة، وجائزة "فارس السلام" من مؤسسة فرسان السلام في عام 2020، وثلاث جوائز تقديرية في مؤتمر التميز والابداع من جامعة البترا في عام 2022، وجائزة "الباحث المتميز" في جامعة البترا عام 2023، وجائزة "الخرّيج المتميز" من جامعة مانشستر البريطانية في عام 2023، وجائزة التميّز العلمي من وزارة الثقافة والشباب المغربية في عام 2023، على الأبحاث والجهود المبذولة لمحاربة مرض كوڤيد-19 والأمراض المُعدية الأخرى وزيادة التوعية الصحية المجتمعية.

