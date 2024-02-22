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إصابتان برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

2/22/2024 12:06:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب، فجر اليوم الخميس، فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في مخيم بلاطة شرق نابلس.


وأفادت مدير مركز الاسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أحمد جبريل بأن الجمعية تعاملت مع فلسطينيين أصيبا بالرصاص الحي، في مخيم بلاطة،واحد بالظهر، والثاني باليد وتم نقلهما لتلقي العلاج إلى المستشفى.


وأفادت مصادر بأن عددا من جيبات الاحتلال اقتحمت المخيم فجر اليوم حيث دارت مواجهات داخله ما أدى إلى إصابة الفلسطينيين.


وأضافت المصادر بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل خلال اقتحام المخيم وقامت بتفتيشها.


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