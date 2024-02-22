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وفاة وإصابتان بحوادث متفرقة على طرق خارجية

2/22/2024 12:06:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي شخص فجر اليوم، إثر حادث صدم و تدهور مركبة، وقع على طريق وادي عربة منطقة غور الحديثة، تم نقلها إلى مستشفى غور الصافي الحكومي.
وقال النقيب أيمن الحراحشة، من إدارة الدوريات الخارجية، خلال التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام، إنه تم مساء أمس، التعامل مع حادث تصادم وقع بين 3 مركبات على الطريق الصحراوي قرب محطة الأبيض الأمنية، ونتج عن الحادث إصابة شخصين، تم نقلهما من قبل الدفاع المدني إلى مستشفى الكرك الحكومي.
وبيّن أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة، وقع على طريق إربد - عمّان، قرب محطة سيل جرش الأمنية، ولم ينتج عن الحادث إصابات.
وأضاف الحراحشة، أنه تم تعليل أسباب الحوادث، بارتكاب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ.
ونوه إلى أنه تم ضبط عدد من سائقي المركبات الذين كانوا يقودون بسرعات عالية، حيث تم ضبط سائق كان يقود مركبة بسرعة 100 - 207 كم/ ساعة على طريق الأزرق - الزرقاء، وضبط سائق آخر يقود مركبة بسرعة 100- 166 كم / ساعة على ذات الطريق، كما تم ضبط سائق يقود بسرعة 100 - 161 كم/ ساعة على الطريق الصحراوي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.













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