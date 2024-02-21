النصر السعودي يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه على مواطنه الفيحاء

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 21 - 2 (كونا) -- تأهل فريق النصر السعودي إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم وذلك بعد فوزه اليوم الأربعاء على مواطنه الفيحاء بهدفين نظيفين.
وافتتح النصر التسجيل في المباراة التي أقيمت على ملعب (الأول بارك) عبر لاعبه البرتغالي أوتافيو مونتيرو في الدقيقة 17 فيما أحرز الهدف الثاني النجم العالمي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 86.
وبهذا الفوز سيواجه النصر في ربع النهائي نظيره العين الإماراتي الذي فاز اليوم على فريق ناساف الأوزبكي بهدفين مقابل هدف. (النهاية)
ع ش / ر ج
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