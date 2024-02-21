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النصر السعودي يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه على مواطنه الفيحاء

2/21/2024 11:47:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 21 - 2 (كونا) -- تأهل فريق النصر السعودي إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم وذلك بعد فوزه اليوم الأربعاء على مواطنه الفيحاء بهدفين نظيفين.
وافتتح النصر التسجيل في المباراة التي أقيمت على ملعب (الأول بارك) عبر لاعبه البرتغالي أوتافيو مونتيرو في الدقيقة 17 فيما أحرز الهدف الثاني النجم العالمي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 86.
وبهذا الفوز سيواجه النصر في ربع النهائي نظيره العين الإماراتي الذي فاز اليوم على فريق ناساف الأوزبكي بهدفين مقابل هدف. (النهاية)

ع ش / ر ج



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