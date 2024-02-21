رئيس الحكومة الاسبانية يجدد دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 21 - 2 (كونا) -- جدد رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز اليوم الاربعاء دعم بلاده للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها "الاساس الاكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية النزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية".
وقال الديوان الملكي المغربي في بيان نشرته وكالة الانباء المغربية ان ذلك جاء خلال استقبال العاهل المغربي الملك محمد السادس لرئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب.
واوضح البيان ان هذه الزيارة تندرج في "اطار استمرارية الدينامية التي اطلقتها المرحلة الجديدة للعلاقات بين البلدين والتي تتميز بتعزيز التعاون والتنسيق والشراكة في كافة المجالات على اساس مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والوفاء بالالتزامات.
واضاف البيان ان الجانبين اكدا خلال اللقاء على الآفاق الواعدة للتعاون بين البلدين والتي يمثل التنظيم المشترك لكأس العالم لكرة القدم عام 2030 الى جانب البرتغال عاملا اضافيا لتعزيز التعاون.
كما اعرب رئيس الحكومة الاسبانية عن اشادته وتأكيده على اهتمام اسبانيا بالمبادرات الاستراتيجية التي اطلقها العاهل المغربي خاصة مبادرة الدول الافريقية المطلة على المحيط الاطلسي والمبادرة الملكية لتعزيز ولوج بلدان الساحل الى المحيط الاطلسي بالاضافة الى انبوب الغاز الافريقي الاطلسي - نيجريا - المغرب.
وتأتي زيارة رئيس الحكومة الاسبانية للمغرب في وقت تشهد العلاقات بين البلدين تطورا لافتا لاسيما بعد اعلان اسبانيا موقفها الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية حيث اعتبرت اسبانيا هذه المبادرة بمثابة الاساس الاكثر جدية ومصداقية وواقعية لتسوية النزاع حول الصحراء.(النهاية)
م ر ي / ر ج
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