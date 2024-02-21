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باحث كويتي: الغوص على اللؤلؤ صفحة من التاريخ الخليجي نعتز به

2/21/2024 11:47:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 21 - 2 (كونا) -- اكد باحث كويتي اليوم الأربعاء أن مهنة (الغوص على اللؤلؤ) تعد صفحة من صفحات التاريخ الخليجي التي تعكس صورة جلية لكفاح الأجداد الأوائل.
وقال المؤرخ الكويتي عضو رابطة الادباء الكويتية طلال الرميضي في ندوة بعنوان (تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت) ان مهنة الغوص عريقة في المجتمعات الخليجية وتعد من أقدم المهن في تاريخ دولة الكويت وكان يعتاش عليها أغلبية السكان على ساحل الخليج العربي.
وأوضح الرميضي خلال الندوة التي عقدت بالمعهد الفرنسي للاثار الشرقية أن مهنة (الغوص) كانت تعد المصدر الرئيسي للدخل في منطقة الخليج العربي وسط بيئة صعبة قبل اكتشاف دول الخليج العربي للنفط وتغيير خريطتها الاقتصادية.
واضاف أن الكويتيين مارسوا هذه الحرفة الشاقة على الرغم من صعوبتها والمخاطر التي تواجههم من قبل الأسماك المفترسة في منطقة الخليج العربي التي تعج بالعديد من تلك النوعيات من الأسماك الفتاكة.
وأشار الى أن مهنة الغوص توقفت منذ عقود طويلة بعد اكتشاف اللؤلؤ الصناعي الذي تم استزراعه في اليابان لأول مرة عام 1895 وانتشر في الأسواق العالمية أواخر العشرينيات من القرن الماضي.
واكد أن هذا الامر تسبب بخسائر فادحة لتجار اللؤلؤ في منطقة الخليج العربي وأثر سلبا على الأهالي الذين يعتمدون على مواسم الغوص لكسب معيشتهم منها مضيفا أن اكتشاف البترول في الخليج العربي وحفر حقوله قضى على هذه المهنة القاسية وغيرها من المهن خلال الحقبة الماضية.
وكشف الرميضي عن أنه كان للعاملين بمهنة الغوص والبحث على اللؤلؤ مواسم معروفة يمارسون خلالها نشاطهم بالبحر وكانت مألوفة عند الكويتيين ويعرفون بداية كل موسم ونهايته علما أن فترة الغوص بنحو ستة أشهر في السنة الواحدة.
وذكر أن للغوص مواسم بعضها رسمي والآخر غير رسمي وان كل موسم له نظامه وأعرافه الخاصة مضيفا أن موسم الغوص الرسمي عرف باسم (الغوص الكبير) يحدد الحاكم وقت بدايته وانتهائه.
وتابع أن موسم الغوص كان يبدأ عادة في شهر مايو ويستمر حتى أواخر شهر سبتمبر من كل عام ويلتزم به كافة العاملين بالغوص حتى غلبت عليه الصبغة الرسمية حيث يعرف العاملون فيه اليوم الذي يعلن الحاكم نهاية موسم الغوص الكبير.
وذكر بأن الأرشيفات العالمية سجلت الكثير من الوثائق عن ممارسة أهل الخليج لمهنة الغوص منها الأرشيف الفرنسي الذي أوضح أن الصحفي الفرنسي ألبير لوندر صحب سفن شراعية أثناء موسم الغوص عام 1930.
وأضاف ان الصحفي الفرنسي سجل وقائع رحلته ونشرها في صحيفة (لو بتي باريسيان) الفرنسية في سلسلة من المقالات ثم جمعها عام 1931 في كتاب تحت عنوان (في البلدان الحارة لصائدي اللؤلؤ). (النهاية)

م م / ر ج



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