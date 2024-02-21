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المانيا تجدد رفضها تسليم أوكرانيا صواريخ دقيقة وبعيدة المدى

2/21/2024 11:47:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 21 - 2 (كونا) -- جددت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء رفضها تسليم القوات الأوكرانية صواريخ دقيقة وبعيدة المدى من طراز (تاوروس).
ونقل المتحدث باسم حكومة برلين شتيفن هيبشترايت عن رئيس الحكومة المستشار أولاف شولتس قوله إنه لا يزال عند موقفه بخصوص توريد نظام سلاح بعينه وذلك دون ذكر اسم صواريخ (تاوروس) بالاسم.
وقال هيبشترايت في مؤتمر صحفي إن المستشار يرحب بطلب بمذكرة قدمتها أحزاب الائتلاف الحكومي للمناقشة في البرلمان من أجل تسليم أوكرانيا المزيد من الأسلحة إلا أن هذه المذكرة لا تتضمن الصواريخ المشار إليها.
يذكر أن أوكرانيا قدمت في مايو من العام الماضي طلبا رسميا لدى حكومة برلين من أجل الحصول على هذه الصواريخ ولكن ألمانيا ترفض ذلك لغاية الآن.
ويبلغ مدى الصواريخ المطلوبة من ألمانيا 500 كلم ما يعني أن الجيش الأوكراني يستطيع استخدامها لاستهداف عمق الأراضي الروسية. (النهاية)

ع ن ج / ر ج



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