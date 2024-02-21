المانيا تجدد رفضها تسليم أوكرانيا صواريخ دقيقة وبعيدة المدى

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 21 - 2 (كونا) -- جددت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء رفضها تسليم القوات الأوكرانية صواريخ دقيقة وبعيدة المدى من طراز (تاوروس).
ونقل المتحدث باسم حكومة برلين شتيفن هيبشترايت عن رئيس الحكومة المستشار أولاف شولتس قوله إنه لا يزال عند موقفه بخصوص توريد نظام سلاح بعينه وذلك دون ذكر اسم صواريخ (تاوروس) بالاسم.
وقال هيبشترايت في مؤتمر صحفي إن المستشار يرحب بطلب بمذكرة قدمتها أحزاب الائتلاف الحكومي للمناقشة في البرلمان من أجل تسليم أوكرانيا المزيد من الأسلحة إلا أن هذه المذكرة لا تتضمن الصواريخ المشار إليها.
يذكر أن أوكرانيا قدمت في مايو من العام الماضي طلبا رسميا لدى حكومة برلين من أجل الحصول على هذه الصواريخ ولكن ألمانيا ترفض ذلك لغاية الآن.
ويبلغ مدى الصواريخ المطلوبة من ألمانيا 500 كلم ما يعني أن الجيش الأوكراني يستطيع استخدامها لاستهداف عمق الأراضي الروسية. (النهاية)
ع ن ج / ر ج
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