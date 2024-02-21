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دوري أبطال أوروبا: نابولي الايطالي ينجو من الهزيمة أمام الاسباني برشلونة

2/21/2024 11:47:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 21 - 2 (كونا) -- نجا فريق نابولي الايطالي من هزيمة مريرة في عقر داره أمام فريق برشلونة الاسباني وذلك بعدما حظي بالتعادل بهدف لمثله اليوم الأربعاء ضمن مباريات ذهاب جولة خروج المغلوب للتأهل الى الدور 16 لدوري أبطال أوروبا.
وعلى ملعب استاد (دييغو أرماندو ماردونا) نجح (نابولي) في ادراك التعادل مع ضيفه الاسباني الذي تقدم في الدقيقة 60 بهدف سجله روبرت ليفاندوفسكي عندما رد نجمه فيكتور أوسيمين بهدف النجاة في الدقيقة 75 من عمر المباراة. (النهاية)

م ن / ر ج



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