دوري أبطال أوروبا: نابولي الايطالي ينجو من الهزيمة أمام الاسباني برشلونة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 21 - 2 (كونا) -- نجا فريق نابولي الايطالي من هزيمة مريرة في عقر داره أمام فريق برشلونة الاسباني وذلك بعدما حظي بالتعادل بهدف لمثله اليوم الأربعاء ضمن مباريات ذهاب جولة خروج المغلوب للتأهل الى الدور 16 لدوري أبطال أوروبا.
وعلى ملعب استاد (دييغو أرماندو ماردونا) نجح (نابولي) في ادراك التعادل مع ضيفه الاسباني الذي تقدم في الدقيقة 60 بهدف سجله روبرت ليفاندوفسكي عندما رد نجمه فيكتور أوسيمين بهدف النجاة في الدقيقة 75 من عمر المباراة. (النهاية)
م ن / ر ج
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