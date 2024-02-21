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(ليفربول) يتجاوز (لوتون تاون) برباعية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

2/21/2024 11:47:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 21 - 2 (كونا) -- عزز فريق (ليفربول) صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه (لوتون تاون) بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة افتتاح الجولة ال26 من البطولة والتي جمعتهما اليوم الاربعاء على ملعب انفيلد.
وكان التقدم من نصيب الضيوف عند الدقيقة ال12 بهدف وقعه المهاجم النيجيري تشيدوزي اوغبيني لينتهي الشوط الاول بهدف دون رد.
وبعد مضي 11 دقيقة على انطلاقة الشوط الثاني نجح المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك في تعديل الكفة لاصحاب الارض قبل ان يضاعف زميله ومواطنه كودي غاكبو النتيجة بعده بدقيقتين.
وفي الدقيقة 71 سجل الكولومبي لويس دياز الهدف الثالث لصالح (ليفربول) ليختتم الإنجليزي هارفي إليوت الحصيلة بالهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من الوقت الرسمي للمباراة.
ورفع (ليفربول) رصيده في صدارة الدوري الانجليزي إلى 60 نقطة مبتعدا مؤقتا بأربع نقاط عن بطل الموسم الماضي والوصيف (مانشستر سيتي) في حين تجمد (لوتون تاون) في المركز ال18 بمجموع 20 نقطة. (النهاية)

م ر ن / ر ج



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