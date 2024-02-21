(ليفربول) يتجاوز (لوتون تاون) برباعية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 21 - 2 (كونا) -- عزز فريق (ليفربول) صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه (لوتون تاون) بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة افتتاح الجولة ال26 من البطولة والتي جمعتهما اليوم الاربعاء على ملعب انفيلد.
وكان التقدم من نصيب الضيوف عند الدقيقة ال12 بهدف وقعه المهاجم النيجيري تشيدوزي اوغبيني لينتهي الشوط الاول بهدف دون رد.
وبعد مضي 11 دقيقة على انطلاقة الشوط الثاني نجح المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك في تعديل الكفة لاصحاب الارض قبل ان يضاعف زميله ومواطنه كودي غاكبو النتيجة بعده بدقيقتين.
وفي الدقيقة 71 سجل الكولومبي لويس دياز الهدف الثالث لصالح (ليفربول) ليختتم الإنجليزي هارفي إليوت الحصيلة بالهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من الوقت الرسمي للمباراة.
ورفع (ليفربول) رصيده في صدارة الدوري الانجليزي إلى 60 نقطة مبتعدا مؤقتا بأربع نقاط عن بطل الموسم الماضي والوصيف (مانشستر سيتي) في حين تجمد (لوتون تاون) في المركز ال18 بمجموع 20 نقطة. (النهاية)
م ر ن / ر ج
MENAFN21022024000071011013ID1107883513
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.