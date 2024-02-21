سفارة دولة الكويت لدى الجزائر تحتفل بالأعياد الوطنية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 21 - 2 (كونا) -- احتفلت سفارة دولة الكويت لدى الجزائر اليوم الأربعاء بالذكرى ال 63 للعيد الوطني وال 33 ليوم التحرير.
وفي حفل أقامته سفارة الكويت لدى الجزائر بهذه المناسبة في مقرها بالجزائر العاصمة استقبل سفير الكويت لدى الجزائر محمد الشبو وزير المالية الجزائري لعزيز فايد ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد وشخصيات سياسية وثقافية رفيعة وأعضاء في البرلمان الجزائري والجهات الرسمية وعددا من السفراء المعتمدين في الجزائر.
وأشاد عميد السلك الدبلوماسي في الجزائر السفير محمد الشبو بالعلاقات الثنائية الكويتية - الجزائرية "الضاربة في عمق التاريخ والقائمة على الاحترام المتبادل وعلى ما يجمع الشعبين من روابط الأخوة الصادقة والمصالح المشتركة" مشيرا إلى تكلل التواصل بين البلدين العام الماضي بزيارات نوعية متبادلة.
وأشار إلى التحضير المشترك لعقد الاجتماع المقبل للجنة المشتركة ليكون خطوة أخرى للتوقيع على العديد من الاتفاقيات والارتقاء بالتبادل التجاري والاقتصادي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة.
وأوضح السفير الشبو أنه تماشيا مع هذا التعاون الثنائي المثمر للجانبين يتبنى البلدان سياسة التشاور وتنسيق المواقف بالمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية انطلاقا من المواقف والأسس الداعية إلى الحوار والتشاور والعمل على حل كل الخلافات والأزمات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية دون تدخلات أجنبية".
وجدد الشبو بهذه المناسبة رفض دولة الكويت للممارسات الهادفة إلى تهجير واستهداف المدنيين في فلسطين وتمسك قيادته الرشيدة "بضرورة العودة إلى قرارات الشرعية الدولية التي تضمن لهم حقوقهم التاريخية المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
ومن جانبه أشاد وزير المالية الجزائري لعزيز فايد في تصريح لكونا خلال الحفل بالعلاقات الجزائرية - الكويتية مشيرا إلى أنه حضر لمشاركة الأشقاء الكويتيين في الاحتفالات الرسمية ونقل تهاني القيادة الجزائرية والحكومة والشعب الجزائري إلى الاشقاء في الكويت قيادة وحكومة وشعبا.
وأضاف أن "العلاقات الجزائرية الكويتية مثال يحتذى به في الدبلوماسية والجزائر تلقى دوما الدعم من طرف الأشقاء في الكويت ونحن نعمل توسيع مجالات تعاوننا وتطوير علاقاتنا إلى مستويات أعلى وأرقى خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين".
من جهته تقدم وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة الجزائري ياسين المهدي وليد بخالص التهاني لدولة الكويت وشعبها متمنيا لها المزيد من التقدم والازدهار.
وقال الوزير في تصريح مماثل لكونا "الجزائر والكويت تربطهما علاقات تاريخية قوية والجزائر تتطلع إلى رفقة أشقائها في الكويت نحو تطوير التعاون بينهما ولاسيما في القطاع الاقتصادي".
وأشاد ياسين وليد المهدي بالمواقف الشجاعة لدولة الكويت ووقوفها إلى جانب كل القضايا العادلة في العالم وتابع قائلا "نحن في الجزائر نتقاسم هذه المواقف مع هذا البلد الشقيق الذي يتقدم بخطى عملاقة وثابتة". (النهاية)
م ر / ه س ص
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