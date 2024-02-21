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سفارة دولة الكويت لدى الجزائر تحتفل بالأعياد الوطنية

2/21/2024 11:47:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 21 - 2 (كونا) -- احتفلت سفارة دولة الكويت لدى الجزائر اليوم الأربعاء بالذكرى ال 63 للعيد الوطني وال 33 ليوم التحرير.
وفي حفل أقامته سفارة الكويت لدى الجزائر بهذه المناسبة في مقرها بالجزائر العاصمة استقبل سفير الكويت لدى الجزائر محمد الشبو وزير المالية الجزائري لعزيز فايد ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد وشخصيات سياسية وثقافية رفيعة وأعضاء في البرلمان الجزائري والجهات الرسمية وعددا من السفراء المعتمدين في الجزائر.
وأشاد عميد السلك الدبلوماسي في الجزائر السفير محمد الشبو بالعلاقات الثنائية الكويتية - الجزائرية "الضاربة في عمق التاريخ والقائمة على الاحترام المتبادل وعلى ما يجمع الشعبين من روابط الأخوة الصادقة والمصالح المشتركة" مشيرا إلى تكلل التواصل بين البلدين العام الماضي بزيارات نوعية متبادلة.
وأشار إلى التحضير المشترك لعقد الاجتماع المقبل للجنة المشتركة ليكون خطوة أخرى للتوقيع على العديد من الاتفاقيات والارتقاء بالتبادل التجاري والاقتصادي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة.
وأوضح السفير الشبو أنه تماشيا مع هذا التعاون الثنائي المثمر للجانبين يتبنى البلدان سياسة التشاور وتنسيق المواقف بالمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية انطلاقا من المواقف والأسس الداعية إلى الحوار والتشاور والعمل على حل كل الخلافات والأزمات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية دون تدخلات أجنبية".
وجدد الشبو بهذه المناسبة رفض دولة الكويت للممارسات الهادفة إلى تهجير واستهداف المدنيين في فلسطين وتمسك قيادته الرشيدة "بضرورة العودة إلى قرارات الشرعية الدولية التي تضمن لهم حقوقهم التاريخية المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
ومن جانبه أشاد وزير المالية الجزائري لعزيز فايد في تصريح لكونا خلال الحفل بالعلاقات الجزائرية - الكويتية مشيرا إلى أنه حضر لمشاركة الأشقاء الكويتيين في الاحتفالات الرسمية ونقل تهاني القيادة الجزائرية والحكومة والشعب الجزائري إلى الاشقاء في الكويت قيادة وحكومة وشعبا.
وأضاف أن "العلاقات الجزائرية الكويتية مثال يحتذى به في الدبلوماسية والجزائر تلقى دوما الدعم من طرف الأشقاء في الكويت ونحن نعمل توسيع مجالات تعاوننا وتطوير علاقاتنا إلى مستويات أعلى وأرقى خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين".
من جهته تقدم وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة الجزائري ياسين المهدي وليد بخالص التهاني لدولة الكويت وشعبها متمنيا لها المزيد من التقدم والازدهار.
وقال الوزير في تصريح مماثل لكونا "الجزائر والكويت تربطهما علاقات تاريخية قوية والجزائر تتطلع إلى رفقة أشقائها في الكويت نحو تطوير التعاون بينهما ولاسيما في القطاع الاقتصادي".
وأشاد ياسين وليد المهدي بالمواقف الشجاعة لدولة الكويت ووقوفها إلى جانب كل القضايا العادلة في العالم وتابع قائلا "نحن في الجزائر نتقاسم هذه المواقف مع هذا البلد الشقيق الذي يتقدم بخطى عملاقة وثابتة". (النهاية)

م ر / ه س ص



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