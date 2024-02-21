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رئيس وزراء اليونان يشيد بدور الهند المتزايد في العالم خلال افتتاح حوار (ريسينا)

2/21/2024 11:47:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 21 - 2 (كونا) -- دعا رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الاربعاء الى تعزيز علاقات اوروبا مع الهند كركيزة لسياستها الخارجية.
وجاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لحوار (ريسينا) السنوي الذي تستضيفه نيودلهي حيث ذكرت وزارة الشؤون الخارجية في بيان ان ميتسوتاكيس شارك في الجلسة الافتتاحية بصفته الضيف الرئيسي مع قادة الهند بمن فيهم رئيس الوزراء ناريندرا مودي ووزير الشؤون الخارجية ايس جايشانكار ووزراء خارجية عدد من الدول المشاركة.
واشار الضيف اليوناني في كلمته الرئيسية الى أن الهند قوة عظمى على المسرح العالمي وحليف مهم في تحقيق السلام والأمن لافتا الى دور نيودلهي في مجموعة العشرين ودورها الرائد في مكافحة تغير المناخ.
وقال رئيس وزراء اليونان إن الهند أسرع اقتصاد في النمو بالعالم مؤكدا أن الاستثمار المتبادل هو هدف رئيسي للعلاقات بين البلدين وأن الهند تستثمر بالفعل في البنية التحتية باليونان بما في ذلك بناء المطار الجديد.
ودعا الى تعزيز الشراكة بين الهند واوروبا مؤكدا دور الهند الكبير بمساعي انهاء الحرب في اوكرانيا.
ومن المقرر ان يتناول حوار (ريسينا) الذي يعد المؤتمر الرائد في الهند بمجال الجغرافيا السياسية والاقتصاد الجغرافي والذي يستمر حتى يوم الجمعة المقبل في 23 فبراير قضايا تواجه المجتمع الدولي.
ووفق ما افادت بيانات وزارة الشؤون الخارجية الهندية التي تعقد الحوار بالتعاون مع منظمة (اوبسيرور فاونديشن للبحث) فإنه يشارك بالحوار نحو ثلاثة الاف من الخبراء من 115 دولة بينهم رؤساء دول ورؤساء حكومات سابقون ووزراء خارجية وقادة عسكريون وقادة الصناعة وقادة التكنولوجيا وأكاديميون وصحفيون وعلماء في الشؤون الاستراتيجية وخبراء من مراكز الفكر الرائدة. (النهاية)

ا ت ك / ر ج



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