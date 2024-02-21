رئيس وزراء اليونان يشيد بدور الهند المتزايد في العالم خلال افتتاح حوار (ريسينا)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 21 - 2 (كونا) -- دعا رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الاربعاء الى تعزيز علاقات اوروبا مع الهند كركيزة لسياستها الخارجية.
وجاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لحوار (ريسينا) السنوي الذي تستضيفه نيودلهي حيث ذكرت وزارة الشؤون الخارجية في بيان ان ميتسوتاكيس شارك في الجلسة الافتتاحية بصفته الضيف الرئيسي مع قادة الهند بمن فيهم رئيس الوزراء ناريندرا مودي ووزير الشؤون الخارجية ايس جايشانكار ووزراء خارجية عدد من الدول المشاركة.
واشار الضيف اليوناني في كلمته الرئيسية الى أن الهند قوة عظمى على المسرح العالمي وحليف مهم في تحقيق السلام والأمن لافتا الى دور نيودلهي في مجموعة العشرين ودورها الرائد في مكافحة تغير المناخ.
وقال رئيس وزراء اليونان إن الهند أسرع اقتصاد في النمو بالعالم مؤكدا أن الاستثمار المتبادل هو هدف رئيسي للعلاقات بين البلدين وأن الهند تستثمر بالفعل في البنية التحتية باليونان بما في ذلك بناء المطار الجديد.
ودعا الى تعزيز الشراكة بين الهند واوروبا مؤكدا دور الهند الكبير بمساعي انهاء الحرب في اوكرانيا.
ومن المقرر ان يتناول حوار (ريسينا) الذي يعد المؤتمر الرائد في الهند بمجال الجغرافيا السياسية والاقتصاد الجغرافي والذي يستمر حتى يوم الجمعة المقبل في 23 فبراير قضايا تواجه المجتمع الدولي.
ووفق ما افادت بيانات وزارة الشؤون الخارجية الهندية التي تعقد الحوار بالتعاون مع منظمة (اوبسيرور فاونديشن للبحث) فإنه يشارك بالحوار نحو ثلاثة الاف من الخبراء من 115 دولة بينهم رؤساء دول ورؤساء حكومات سابقون ووزراء خارجية وقادة عسكريون وقادة الصناعة وقادة التكنولوجيا وأكاديميون وصحفيون وعلماء في الشؤون الاستراتيجية وخبراء من مراكز الفكر الرائدة. (النهاية)
ا ت ك / ر ج
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