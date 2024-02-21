الحكومة اليمنية: رفض قرار وقف إطلاق النار في غزة انتكاسة لمهام مجلس الأمن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 21 – 2 (كونا) –- أكدت الحكومة اليمنية اليوم الأربعاء أن عدم اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار العربي الذي تقدمت به الجزائر لوقف إطلاق النار في قطاع (غزة) يمثل انتكاسة جديدة لتطبيق اختصاصات المجلس المعنية بتحقيق الأمن والاستقرار.
وأعربت الخارجية اليمنية في بيان عن رفض اليمن لازدواجية المعايير والاكتفاء بالصمت إزاء المجازر اليومية والانتهاكات الدموية بحق الشعب الفلسطيني والتي أسفرت عن عشرات آلاف الضحايا والمصابين أغلبهم من النساء والأطفال.
ودعت إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والتطبيق الكامل للقرارات الاممية والتشريعات الدولية التي تكفل حماية الشعب الفلسطيني وتضمن إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. (النهاية)
س ن ص / ر ج
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