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الحكومة اليمنية: رفض قرار وقف إطلاق النار في غزة انتكاسة لمهام مجلس الأمن

2/21/2024 11:47:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 21 – 2 (كونا) –- أكدت الحكومة اليمنية اليوم الأربعاء أن عدم اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار العربي الذي تقدمت به الجزائر لوقف إطلاق النار في قطاع (غزة) يمثل انتكاسة جديدة لتطبيق اختصاصات المجلس المعنية بتحقيق الأمن والاستقرار.
وأعربت الخارجية اليمنية في بيان عن رفض اليمن لازدواجية المعايير والاكتفاء بالصمت إزاء المجازر اليومية والانتهاكات الدموية بحق الشعب الفلسطيني والتي أسفرت عن عشرات آلاف الضحايا والمصابين أغلبهم من النساء والأطفال.
ودعت إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والتطبيق الكامل للقرارات الاممية والتشريعات الدولية التي تكفل حماية الشعب الفلسطيني وتضمن إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. (النهاية)

س ن ص / ر ج



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