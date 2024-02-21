موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) 3138949 الكويت - وزارة الخارجية تقول إنها ستقدم غدا الخميس مرافعة دولة الكويت الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاكات القوة القائمة على الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة.
3139008 الكويت - الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) تنشر في ملحق العدد رقم 1675 الصادر يوم غد الخميس مرسوما بقانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة يتم بموجبه وقف العمل "مؤقتا" بأحكام القانون رقم 120 لسنة 2023 حتى الأول من أكتوبر المقبل.
3138998 الكويت - وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي يصدر قرارا وزاريا يتم بموجبه "إلغاء القرارات السابقة القاضية بإلغاء قرارات إشهار 36 ناديا رياضيا وذلك بأثر رجعي ويقول إن القرار يأتي تلبية للتظلمات التي تقدمت بها تلك الأندية.
3138980 لندن - وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس يعترف بفشل اختبار على أحد الصواريخ النووية خلال تمرين نفذته قوات البحرية الملكية في الولايات المتحدة الشهر الماضي. (النهاية)
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