Thursday, 22 February 2024 10:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

2/21/2024 11:47:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3138949 الكويت - وزارة الخارجية تقول إنها ستقدم غدا الخميس مرافعة دولة الكويت الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاكات القوة القائمة على الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة.
3139008 الكويت - الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) تنشر في ملحق العدد رقم 1675 الصادر يوم غد الخميس مرسوما بقانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة يتم بموجبه وقف العمل "مؤقتا" بأحكام القانون رقم 120 لسنة 2023 حتى الأول من أكتوبر المقبل.
3138998 الكويت - وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي يصدر قرارا وزاريا يتم بموجبه "إلغاء القرارات السابقة القاضية بإلغاء قرارات إشهار 36 ناديا رياضيا وذلك بأثر رجعي ويقول إن القرار يأتي تلبية للتظلمات التي تقدمت بها تلك الأندية.
3138980 لندن - وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس يعترف بفشل اختبار على أحد الصواريخ النووية خلال تمرين نفذته قوات البحرية الملكية في الولايات المتحدة الشهر الماضي. (النهاية)

ر ج



MENAFN21022024000071011013ID1107883509

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث