الرئيس الأميركي يأمر بتعزيز الأمن السيبراني في الموانئ

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 22 شباط (بترا) - وقع الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الأربعاء مرسوما لتعزيز الأمن السيبراني في موانئ البلاد، لا سيما في مواجهة المخاطر المرتبطة باستخدام رافعات عملاقة مصنوعة في الصين.

ونقلت واشنطن تايمز عن كبيرة مستشاري البيت الأبيض لقضايا الأمن السيبراني آن نويبرغر قولها في تصريحات صحفية "اليوم توظف الموانئ الأميركية 31 مليون شخص، وتسهم بمبلغ 5,4 تريليون دولار في اقتصادنا، وهي نقطة الدخول الرئيسة للسلع إلى الولايات المتحدة، ولها تأثير واضح ومباشر على نجاح بلادنا واقتصادنا وأمننا القومي".

وينص المرسوم الذي أصدره الرئيس الأميركي على حد أدنى من متطلبات الأمن السيبراني، ويهدف إلى تحسين الإبلاغ عن الحوادث التي تطال السفن والبنى التحتية للموانئ. وتستثمر الحكومة الفدرالية 20 مليار دولار في البنى التحتية للموانئ على مدى السنوات الخمس المقبلة بهدف دعم تصنيع رافعات لتحميل وتفريغ الحاويات في الولايات المتحدة لتقليل الاعتماد على المعدات المصنعة في الصين.

--(بترا)

ب خ/ ف ج

22/02/2024 06:17:39

