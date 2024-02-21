سجالات حادة في البرلمان البريطاني حول مقترح لوقف إطلاق النار بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 22 شباط (بترا)- شهد البرلمان البريطاني مساء أمس الأربعاء سجالات حادة ومشاهد فوضوية إثر مناقشة تعديل على مقترح للحزب الوطني الاسكتلنديّ يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، ما أدى لتوجيه انتقادات شديدة لرئيس مجلس العموم، ليندسي هويل.
ووفق شبكة سكاي نيوز الإخبارية البريطانية، تعرض رئيس المجلس، هويل لانتقادات شديدة ووجهت له دعوات للاستقالة بعد أن سمح خلافا لعرف حزب العمال المعارض بتقديم تعديل على المقترح الذي قدمه الحزب الوطني الاسكتلندي.
واعتمد البرلمان في نهاية المطاف تعديل حزب العمال الذي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية"، دون تصويت رسمي، بعد أن انسحب نواب الحزب الوطني الاسكتلندي وبعض المحافظين من المجلس؛ احتجاجا على طريقة تعامل رئيس البرلمان مع التصويت، ورفضوا الإدلاء بأصواتهم.
وتظاهر آلاف المؤيدين للفلسطينيين خارج البرلمان للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، ودعم مقترح الحزب الوطني الاسكتلندي.
--(بترا)
رش/ ف ج
22/02/2024 06:14:00
MENAFN21022024000117011021ID1107883506
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