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سجالات حادة في البرلمان البريطاني حول مقترح لوقف إطلاق النار بغزة

2/21/2024 11:47:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 22 شباط (بترا)- شهد البرلمان البريطاني مساء أمس الأربعاء سجالات حادة ومشاهد فوضوية إثر مناقشة تعديل على مقترح للحزب الوطني الاسكتلنديّ يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، ما أدى لتوجيه انتقادات شديدة لرئيس مجلس العموم، ليندسي هويل.
ووفق شبكة سكاي نيوز الإخبارية البريطانية، تعرض رئيس المجلس، هويل لانتقادات شديدة ووجهت له دعوات للاستقالة بعد أن سمح خلافا لعرف حزب العمال المعارض بتقديم تعديل على المقترح الذي قدمه الحزب الوطني الاسكتلندي.
واعتمد البرلمان في نهاية المطاف تعديل حزب العمال الذي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية"، دون تصويت رسمي، بعد أن انسحب نواب الحزب الوطني الاسكتلندي وبعض المحافظين من المجلس؛ احتجاجا على طريقة تعامل رئيس البرلمان مع التصويت، ورفضوا الإدلاء بأصواتهم.
وتظاهر آلاف المؤيدين للفلسطينيين خارج البرلمان للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، ودعم مقترح الحزب الوطني الاسكتلندي.
--(بترا)
رش/ ف ج
22/02/2024 06:14:00

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