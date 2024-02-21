جامعة جدارا تحصل على الآيزو العالمية في الجودة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 21 شباط (بترا)- حصلت جامعة جدارا على شهادة الآيزو العالمية في الجودة من شركة "إنفينتي" العالمية لأنظمة الجودة.
وتسلم رئيس الجامعة الدكتور حابس الزبون، بحضور نائب الرئيس الدكتورة ايمان البشيتي، الشهادة من رئيس مؤسسة البسام لأنظمة الجودة المعتمد من شركة "إنفينتي" العالمية المهندس محمد البوريني.
وأكد الزبون أن حصول الجامعة على شهادة الآيزو 9001/2015 يعد إنجازاً كبيراً يؤكد التزام الجامعة القوي بالجودة، وعلى كفاءة كليات ومراكز الجامعة واحترافيتهم في تنفيذ مهامهم، مشيراً إلى أن الجامعة تولي أهمية كبيرة لتطوير وصقل مهارات كوادرها من خلال التدريب الداخلي والخارجي وتوفير مختلف الإمكانات التي من شأنها رفع القدرة الإنتاجية لكوادرها، واتباع سياسة تحفيز بما ينعكس بشكل إيجابي على مسيرة الجامعة في مختلف المجالات الأكاديمية والإدارية.
من جهتها، قالت البشيتي إن شهادة الآيزو في الجودة تعتبر تقديرًا دوليًا للمؤسسات التي تسعى جاهدة لتحسين جودة مخرجاتها وخدماتها والالتزام بالمعايير العالمية.
بدوره، أشاد البوريني بما تقدمه جامعة جدارا من جهود كبيرة في تعزيز النهضة العلمية والارتقاء بمستوى طلبتها، وسمعتها الأكاديمية والعلمية والبحثية، وسعيها الجاد للحصول على أرقى التصنيفات والشهادات العالمية في مجال الجودة.
--(بترا)
ع ع/ب ع/ هـ ح
21/02/2024 23:51:00
MENAFN21022024000117011021ID1107883504
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