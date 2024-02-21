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جامعة جدارا تحصل على الآيزو العالمية في الجودة

2/21/2024 11:47:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 21 شباط (بترا)- حصلت جامعة جدارا على شهادة الآيزو العالمية في الجودة من شركة "إنفينتي" العالمية لأنظمة الجودة.
وتسلم رئيس الجامعة الدكتور حابس الزبون، بحضور نائب الرئيس الدكتورة ايمان البشيتي، الشهادة من رئيس مؤسسة البسام لأنظمة الجودة المعتمد من شركة "إنفينتي" العالمية المهندس محمد البوريني.
وأكد الزبون أن حصول الجامعة على شهادة الآيزو 9001/2015 يعد إنجازاً كبيراً يؤكد التزام الجامعة القوي بالجودة، وعلى كفاءة كليات ومراكز الجامعة واحترافيتهم في تنفيذ مهامهم، مشيراً إلى أن الجامعة تولي أهمية كبيرة لتطوير وصقل مهارات كوادرها من خلال التدريب الداخلي والخارجي وتوفير مختلف الإمكانات التي من شأنها رفع القدرة الإنتاجية لكوادرها، واتباع سياسة تحفيز بما ينعكس بشكل إيجابي على مسيرة الجامعة في مختلف المجالات الأكاديمية والإدارية.
من جهتها، قالت البشيتي إن شهادة الآيزو في الجودة تعتبر تقديرًا دوليًا للمؤسسات التي تسعى جاهدة لتحسين جودة مخرجاتها وخدماتها والالتزام بالمعايير العالمية.
بدوره، أشاد البوريني بما تقدمه جامعة جدارا من جهود كبيرة في تعزيز النهضة العلمية والارتقاء بمستوى طلبتها، وسمعتها الأكاديمية والعلمية والبحثية، وسعيها الجاد للحصول على أرقى التصنيفات والشهادات العالمية في مجال الجودة.
--(بترا)
ع ع/ب ع/ هـ ح
21/02/2024 23:51:00

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