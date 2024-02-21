ورشة عمل في الزرقاء حول المحاسبة الضريبية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء21شباط(بترا)-نظمت غرفة تجارة الزرقاء، بالتعاون مع أكاديمية نوفان الدولية للاستشارات والتدريب، اليوم الأربعاء، في مبنى الغرفة، ورشة عمل بعنوان: "المحاسبة الضريبية".
وافتتح الورشة رئيس غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، بحضور المدير التنفيذي لأكاديمية نوفان الدولية للاستشارات والتدريب جريس خليفات، و المستشار الضريبي الدكتور فراس أندراوس، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس جهاد المرايرة، وعماد أبوالبندورة، وعدد من أعضاء المجلس الاستشاري وممثلين عن مختلف القطاعات التجارية في الزرقاء.
وأكد شرمي، خلال الورشة، على دور الغرفة التجارية واهتمامها بعقد هذه الورش التوعوية التي تهم جميع القطاعات التجارية وتساهم في نشر الوعي والتعريف بالأنظمة والقوانين والتشريعات، وذلك لتجنب المخالفات والغرامات، مشيرًا إلى أن هذه الورشة تضم عدة محاور أساسية وهي: مفهوم الضريبة، وحدود التسجيل الضريبي، وفوائد التسجيل الضريبي، والحدود المعفية من الضريبة.
وقال خليفات إن أهم أهداف الأكاديمية تقديم الخدمات لمنتسبي القطاعات التجارية وأبناء المجتمع المحلي، وسيتم عقد عدد من الورش التوعوية والتثقيفية في الفترات المقبلة تهدف لخدمة المجتمع المحلي.
من جانبه، بين الدكتور أندراوس مفهوم الضريبة والتمييز بينها وبين ضريبة الدخل والمبيعات، حيث أن الضريبة هي مساهمة مالية إلزامية يتم فرضها على الأنشطة، والنفقات، والوظائف، والدخل سواءً الخاص بالأفراد أو المنشآت، كما تعرف الضريبة أيضاً بأنها نوع من أنواع العوائد المالية، وتفرض من قِبل الحكومة على مجموعة من القطاعات، ومنها الأعمال التجارية، مثل الخدمات والسلع.
وأضاف الدكتور أندراوس أن الحد لتقديم الإقرار الضريبي للأفراد في حال تجاوز دخلهم الإجمالي السنوي من كافة مصادر الدخل أو من أنشطة الأعمال بما فيها الرواتب والأجور 9 آلاف دينار، أما المؤسسات الصناعية والشركات التجارية 30 ألف دينار سنوي، حيث يتم تقديم الإقرارات الضريبية كل عام ولغاية 30/4/2024، وذلك لتجنب الغرامات على الأفراد وأصحاب المنشآت التجارية.
وتم خلال الورشة حوار ونقاش تركز حول كيفية تقديم الإقرارات الضريبية ومعرفة نسبة ضريبة المبيعات لبعض القطاعات التي تزيد عن 16 بالمئة.
--(بترا)
ع ض/ب ع
21/02/2024 23:45:59
MENAFN21022024000117011021ID1107883503
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