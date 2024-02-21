ورشة عمل في الزرقاء حول المحاسبة الضريبية

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء21شباط(بترا)-نظمت غرفة تجارة الزرقاء، بالتعاون مع أكاديمية نوفان الدولية للاستشارات والتدريب، اليوم الأربعاء، في مبنى الغرفة، ورشة عمل بعنوان: "المحاسبة الضريبية".

وافتتح الورشة رئيس غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، بحضور المدير التنفيذي لأكاديمية نوفان الدولية للاستشارات والتدريب جريس خليفات، و المستشار الضريبي الدكتور فراس أندراوس، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس جهاد المرايرة، وعماد أبوالبندورة، وعدد من أعضاء المجلس الاستشاري وممثلين عن مختلف القطاعات التجارية في الزرقاء.

وأكد شرمي، خلال الورشة، على دور الغرفة التجارية واهتمامها بعقد هذه الورش التوعوية التي تهم جميع القطاعات التجارية وتساهم في نشر الوعي والتعريف بالأنظمة والقوانين والتشريعات، وذلك لتجنب المخالفات والغرامات، مشيرًا إلى أن هذه الورشة تضم عدة محاور أساسية وهي: مفهوم الضريبة، وحدود التسجيل الضريبي، وفوائد التسجيل الضريبي، والحدود المعفية من الضريبة.

وقال خليفات إن أهم أهداف الأكاديمية تقديم الخدمات لمنتسبي القطاعات التجارية وأبناء المجتمع المحلي، وسيتم عقد عدد من الورش التوعوية والتثقيفية في الفترات المقبلة تهدف لخدمة المجتمع المحلي.

من جانبه، بين الدكتور أندراوس مفهوم الضريبة والتمييز بينها وبين ضريبة الدخل والمبيعات، حيث أن الضريبة هي مساهمة مالية إلزامية يتم فرضها على الأنشطة، والنفقات، والوظائف، والدخل سواءً الخاص بالأفراد أو المنشآت، كما تعرف الضريبة أيضاً بأنها نوع من أنواع العوائد المالية، وتفرض من قِبل الحكومة على مجموعة من القطاعات، ومنها الأعمال التجارية، مثل الخدمات والسلع.

وأضاف الدكتور أندراوس أن الحد لتقديم الإقرار الضريبي للأفراد في حال تجاوز دخلهم الإجمالي السنوي من كافة مصادر الدخل أو من أنشطة الأعمال بما فيها الرواتب والأجور 9 آلاف دينار، أما المؤسسات الصناعية والشركات التجارية 30 ألف دينار سنوي، حيث يتم تقديم الإقرارات الضريبية كل عام ولغاية 30/4/2024، وذلك لتجنب الغرامات على الأفراد وأصحاب المنشآت التجارية.

وتم خلال الورشة حوار ونقاش تركز حول كيفية تقديم الإقرارات الضريبية ومعرفة نسبة ضريبة المبيعات لبعض القطاعات التي تزيد عن 16 بالمئة.

--(بترا)

ع ض/ب ع

21/02/2024 23:45:59