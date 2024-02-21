تخريج دورة العاملين في دور الإيواء في اربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 21 شباط (بترا)- نظم الاتحاد اللوثري الخيري، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، حفل تخريج لمشتركين في دورة العاملين بدار الحنان، ودار الوفاق الأسري، ومبرة الملك الحسين في إربد حول "آليات التدخل النفسي مع منتفعي دور الإيوائية"، استمرت 3 أيام.
وقال مدير تنمية إربد الدكتور محمد ابو طربوش، الذي رعى فعاليات التخريج بحضور مدير مركز أمان المجتمعي عبد الله العمري وعدد من أفراد المجتمع، إن الدورة تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر والمشرفين العاملين في دوار الإيواء عن طريق تطوير استراتيجياتهم وطرق تقديمهم للرعاية والدعم للمنتفعين داخل الدور، مشيرا أن هذه الدورة ستنعكس على نوعية الخدمات المقدمة للمنتفعات بشكل أفضل.
بدورها، أكدت كل من ضابط الدعم النفسي والاجتماعي في الاتحاد اللوثري الدكتورة هاجر سماوية وديما الطوال أن المشروع يهدف إلى تطوير مهارات العاملين في المراكز ودور الإيواء وتمكينهم من استخدام أساليب وطرق حديثة في التعامل مع الفئات المستهدفة الذين يقومون على رعايتها من الأيتام والأحداث والمعنفات والأطفال والمتسولين وغيرهم، بالإضافة
لتذليل أي صعوبات أو مشكلات تعيق عمل القائمين والمشرفين على إدارتها لتكمينهم من تنفيذ برامج الدار على أكمل وجه.
--(بترا)
ا ح/ب ع
21/02/2024 23:45:41
MENAFN21022024000117011021ID1107883502
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