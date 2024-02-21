تخريج دورة العاملين في دور الإيواء في اربد

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 21 شباط (بترا)- نظم الاتحاد اللوثري الخيري، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، حفل تخريج لمشتركين في دورة العاملين بدار الحنان، ودار الوفاق الأسري، ومبرة الملك الحسين في إربد حول "آليات التدخل النفسي مع منتفعي دور الإيوائية"، استمرت 3 أيام.

وقال مدير تنمية إربد الدكتور محمد ابو طربوش، الذي رعى فعاليات التخريج بحضور مدير مركز أمان المجتمعي عبد الله العمري وعدد من أفراد المجتمع، إن الدورة تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر والمشرفين العاملين في دوار الإيواء عن طريق تطوير استراتيجياتهم وطرق تقديمهم للرعاية والدعم للمنتفعين داخل الدور، مشيرا أن هذه الدورة ستنعكس على نوعية الخدمات المقدمة للمنتفعات بشكل أفضل.

بدورها، أكدت كل من ضابط الدعم النفسي والاجتماعي في الاتحاد اللوثري الدكتورة هاجر سماوية وديما الطوال أن المشروع يهدف إلى تطوير مهارات العاملين في المراكز ودور الإيواء وتمكينهم من استخدام أساليب وطرق حديثة في التعامل مع الفئات المستهدفة الذين يقومون على رعايتها من الأيتام والأحداث والمعنفات والأطفال والمتسولين وغيرهم، بالإضافة

لتذليل أي صعوبات أو مشكلات تعيق عمل القائمين والمشرفين على إدارتها لتكمينهم من تنفيذ برامج الدار على أكمل وجه.

--(بترا)

ا ح/ب ع

21/02/2024 23:45:41