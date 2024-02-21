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الدرعية أرض عاصمة التأسيس

2/21/2024 11:46:05 PM
(MENAFN- Al Watan) تقع الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى في وسط الجزيرة العربية، وتحديدًا في إقليم اليمامة الذي يحتل مساحة كبيرة، حيث يبلغ طوله من الشمال إلى الجنوب ما يزيد على 1000 كم وعرضه 500 كم، وتتوسطه سلسلة جبال طويق الشهيرة التي تغنى بها الشعراء.
عيون شهيرة
تشمل اليمامة عددًا من الأقاليم من أشهرها ((العارض)) و((الوشم)) و((سدير)) و((الفرع)) و((الأفلاج)) و((وادي الدواسر))، وعرات الأودية التي تخرق سهولها وجبالها. كما أن فيها عددًا من العيون الشهيرة، ومن أشهرها ((الخراء)) و((هيت))، وقد كانت اليمامة تسمى ((الخراء))؛ لخصوبة تربتها وكثرة أشجارها.
ووفقًا لدارة الملك عبدالعزيز في كتاب ((يوم بدينا)) فإن ((وادي حنيفة)) يعد من أهم أودية الجزيرة العربية؛ إذ يحتل موقعًا استراتيجيًا في إقليم اليمامة، ويمثل هذا الوادي منطقة جذب للاستقرار البري ومحطة مهمة وسط الجزيرة لقوافل الحج والتجارة على مختلف الحقب التاريخية.
وتقع الدرعية على ضفاف ((وادي حنيفة)) الذي كان يعرف قديمًا باسم ((وادي العِرْض)).. قال الأصمعي: ((أخصب ذلك العِرْض وأخصبت أعراض المدينة وهي قراها التي في أوديتها))، وقال في ذلك أبو عبيد السكوني: ((عرض اليمامة، وادي اليمامة، ينصبُّ من مهبّ الشال ويفرغ في مهبّ الجنوب ما يلي القبلة، فهو في باب الحجر، وما حوله من القرى تسمّى السفوح، والعرض كله لبني حنيفة إلا شيء منه لبني الأعرج من بني سعد بن زيد مناة بن تميم)).
قال الشاعر يحيى بن طالب الحنفي:
يُهيجُ عليّ الشوقَ من كان مُصعِدًا ويرتاعُ قلبي أن تهبّ جنوبُ
فيا ربِّ سلِّ الهمَّ عني فإنني مع الهمِّ محزون الفؤادِ غريبُ
ولستُ أرى عيشًا يطيبُ مع النّوى ولكنه بالعِرْض كان يطيبُ
حدائق وقصور
في زمن ((طسم)) و((جديس))، والفترة الإسلامية المبكرة تميز وادي حنيفة بالخضرة والنضرة، وكثرة المياه الجارية من مياه الأمطار والأنهار والعيون. وفي
ذلك يقول ابن خلدون بأن ((طسًا وجديسًا كانوا من ساكني اليمامة، وهي إذ ذاك من أخصب الباد وأعمرها، وأكثرها خرًا وثمارًا وحدائق وقصورًا))، ويستطرد ابن خلدون في حديثه فيقول: ((بقيت اليمامة بعد طسم يبابًا لا يأكل ثمرها إلا عوافي الطر والسباع حتى نزلها بنو حنيفة)).
إقليم اليمامة
تعد جبال طويق أو جبل طُويق أو جبال العارض أو عارض اليمامة، من أهم المعالم الجغرافية في إقليم اليمامة، وهي سلسلة جبلية تكوّن هضبة ضيّقة، تقع في قلب نجد. وتمتد جبال طويق على مسافة 1100 كلم، حيث تبدأ من صحراء نفود الثويرات في منطقة القصيم، مرورًا بوادي الدواسر، وصولًا إلى مشارف صحراء الربع الخالي.
سُميت السلسلة الجبلية بـ ((طُوَيق)) تصغرًا لـ ((طَوق))، حيث تبدو مرتفعاتها على شكل طوق، تنتشر على أطرافها المستوطنات البشرية التي يعود وجودها إلى ما قبل التاريخ، ويمر من خلالها طريق مرصوف بالحجارة عبرته القوافل قديمًا لأغراض الحج والتجارة.
وادي حنيفة
علاوة على مكانتها التاريخية، شغلت جبال طويق حيزًا من الشعر القديم والمعاصر، وأشار إليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أثناء كلمته في
مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض عام 1440 هـ ( 2018 م)، قائلاً:
((همة السعوديين مثل جبل طويق)).
وتمثل جبال طويق الأيقونة الرسمية لمروع مدينة القدّيِّة، أحد أكبر المشروعات الترفيهية والرياضية والثقافية ضمن رؤية المملكة 2030، فعلى أحد سفوحها التي تبعد 50 كلم عن العاصمة الرياض يستقر مشروع مركز مدينة القدية، حيث يصل ارتفاع الجبل إلى 600 متر عند منطقة المشروع.

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