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5 رموز متناغمة لدولة راسخة

2/21/2024 11:46:05 PM
(MENAFN- Al Watan) في يوم 27 يناير 2022 صدر أمر ملكي بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم (يوم التأسيس) ويصبح إجازة رسمية.. وجاء في نص الأمر الملكي: اعتزازًا بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، وبداية تأسيسه في منتصف عام 1139هـ (1727م) للدولة السعودية الأولى التي استمرت إلى عام 1233هـ (1818م)، وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أرسته من الوحدة والأمن في الجزيرة العربية، بعد قرون من التشتت والفرقة وعدم الاستقرار، وصمودها أمام محاولات القضاء عليها، إذ لم تمضِ سوى سبع سنوات على انتهائها حتى تمكن الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود عام 1240هـ (1824م) من استعادتها وتأسيس الدولة السعودية الثانية التي استمرت إلى عام 1309هـ (1891م)؛ وبعد انتهائها بعشر سنوات، قيض الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود عام 1319هـ (1902م) ليؤسس الدولة السعودية الثالثة ويوحدها باسم المملكة العربية السعودية، وسار أبناؤه الملوك من بعده على نهجه في تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها.. وبما أن منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م هو بدء عهد الإمام محمد بن سعود وتأسيسه للدولة السعودية الأولى.. أمرنا بما هو آت:
أولًا: يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية.
ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
تناغم تراثي
ووفقًا لدارة الملك عبدالعزيز في كتابها ((يوم بدينا)) فلقد جاء رمز يوم التأسيس ليتضمن العلم السعودي، والنخلة، والصقر، والخيل العربية، والسوق، خمسة عناصر جوهرية تعكس تناغمًا تراثيًا حيًا، وأنماطًا مستمرة، هي رموز شعار يوم التأسيس، أما خط الشعار فقد استلهم من نمط الخط التاريخي الذي كتبت به إحدى المخطوطات التاريخية التي تؤرخ أحداث الدولة السعودية الأولى.
01 النخلة
ضربــت النخلــة جذورهـا فـي أرض الدولة السـعودية واحتلـت مكانة مرموقة اسـتطاعت بها أن تكـون جـزءا مـن مصـادر الدخل بمـا تنتجـه مـن تمـور بأنواع مختلفـة.. ولم يقتصر عطاء النخلة على ثمرة التمر وسد رمق العيش فحسب، بل أمدت أجدادنا وآباءنا من سعفها وجريدها وجذوعها ليصنعوا كثيرًا..
ليصنعوا كثيرًا من المستلزمات الضرورية لمعيشتهم، كالمسف والحصيرة والمهفة والسفرة والمبرد والزنابيل والسلال والقفاف ((جمع قفة)) والأبواب والأقفال.. والتمور هي ثمرة النخلة وسيدة السفرة ومصدر الضيافة الرئيس في البيت السعودي، إذ لا يكاد يخلو بيت في وسط الجزيرة أو شمالها أو شرقها أو جنوبها أو غربها من تمرة الكرم ورمز العطاء، ويبقى الاختلاف في الأنواع المنتجة، إذ إن نخلة الشمال تنتج نوعًا لا تنتجه نخلة الشرق، ونخلة الوسط تنتج ما لا تنتجه نخلة الغرب، وهكذا فالنخلة كريمة متنوعة العطايا أينما حلت تعطينا من الثمر
وفي الدرعية -حاضرة الدولة السعودية الأولى ومبتدأ أمجادها المتوالية- أبهرتنا النخلة بكرمها وسخائها وتعدد أنواعها، إذ نجد من التمور الخضري والمقفزي ونبتة سيف وعندما نذهب شمال غرب الدرعية باتجاه القصيم نجد كرم نخيلها يساقط علينا أنواعًا من لذيذ ثمرها، كالرشودي والقطار المعروف بحلاوته ولذته.
02 الخيل
الخيل والعربي فـي صحراء الجزيرة العربية، عالقـة ذات جذور عميقة منذ القـدم؛ حيث المهد الأول للخيـل فـي الجزيـرة العربيـة كمـا أثبتـت الاكتشـافات الأثرية الحديثة بالمملكة العربية السعودية، وعلى أراضيهـا استؤنسـت الخيـول لأول مرة فـي تاريخ العالـم، ويعـود ذلـك إلـى 9 آلاف عام مضت من تاريخ البشرية.
وكان اهتمام أئمة الدولة السعودية الأولى بمرابط الخيل والخيول العربية الأصيلة وعنايتهم بها دور في إنقاذها وتكاثرها في المنطقة. كما انتشر كثير من المرابط لدى القبائل والأسر الكبيرة في أنحاء البلاد السعودية، لتسهم في تحسين سلالات الخيول العربية الأصيلة وحفظها في الجزيرة العربية. وكان الإمام سعود بن عبدالعزيز عظيم الاهتمام بأصايل الخيل، وكان يمتلك أفضل المهار العربية، منها ستمائة فرس يركبها رجال انتقاهم من شجعان البوادي، وكان ينفق على الخيل الغالي والنفيس، واشترى أكثرها بأثمان باهظة جدًا، وعرف عنه أنه دفع مبلغًا يساوي خمسمائة وخمسين أو ستمائة جنيه إسترليني ثمن واحدة. وكان يبقي منها ثلاثمائة أو أربعمائة في الدرعية دائمًا، وبقيتها في منطقة الأحساء، لوجود الأعلاف المناسبة لها. وكانت لديه فرس مفضلة اسمها ((كريعة)) يركبها دائما في حملاته العسكرية حتى أصبحت مشهورة في جزيرة العرب كلها. وسمح الإمام سعود لكل واحد من أبنائه باتخاذ حاشية تتكون من 150 خيالًا وكان لدى عبدالله في حياة أبيه نحو 300 خيال.
03 الصقارة
تعد رياضة الصيد بالصقــور من الرياضات والهوايات الشــهيرة في مجتمــع الجزيــرة العربيــة وهــي إحــدى أصنــاف علــم ((البيزرة)) المعــروف في تراثنا العربي، وقد طوع الإنسـان الجـوارح مـن أجـل الصيـد الـذي كان لسـببين: الأول مـن أجـل أن يجـد لقمـة عيشـه، والآخـر ترفيهـي لقضـاء وقـت ممتع. وارتبـط الصيـد بالعـرب منـذ القـدم، وقـد كان ينظـر لرياضـة الصيـد بالصقـور علـى أنهـا رياضـة للملـوك والزعمـاء والأعيـان، وتحـدث الرحالـة الأجانـب فـي زيارتهـم لمناطـق الجزيـرة العربيـة عـن هـذه الرياضـة. وقـد كان أفضـل أنـواع الصقـور التـي كان لهـا شـعبية كبيـرة الحـر والشـاهين والوكـري. وكل أنـواع الصقـور تأتـي مهاجـرة إلـى الجزيـرة العربيـة حيـث تصـاد فيهـا أو يؤتـى بهـا مسـتوردة مـن مواطنهـا الأصليـة، وذلـك فيمـا عـدا الوكـري وشـاهين الجبـل المتوطنـة فـي الجزيـرة العربية.
إبان فترة الدولة السعودية الأولى، كانت الصقور من الهدايا التي تهدى بين شيوخ القبائل رمزًا للصلح في حال الخلافات بينهم. كما اشتهرت بعض القبائل بالصيد بالصقور، وقد تحدثت المصادر عن اهتمامهم بهذه الرياضة وشغفهم الكبير بصيد طير الحبارى. وهذا الطير من الطيور المهاجرة التي تأتي إلى الجزيرة العربية من أواسط آسيا إلى منطقة الخليج العربي فيتمركز وجودها في شمال شرق الجزيرة العربية وشرقها حتى أطراف الربع الخالي.
04 السوق
السـوق دكاكيـن أو بسـط مفروشـة علـى الأرض، تنعقـد كل أسـبوع، ومنهـا مـا لا ينعقـد إلا مـرة فـي الشـهر، أو مـرة فـي السـنة، ومنهـا مـا ينعقـد مـرة فـي بضـع سـنين، وقـد شـهدت الدولـة السـعودية الأولى فـي عهـد أئمتهـا أوج اتسـاعها الجغرافـي والسياسـي، وبلغـت أقصـى قوتهـا ومجدهـا، وتعـددت مصـادر الدخـل وثـروات سـكان مركـز الدولـة فـي الدرعيـة، وانعكـس ذلـك علـى الأسـواق التجاريـة، والقصـور السـكنية، والرقعـة الزراعيـة، وتوافـد ذوي الخبـرات والصناعـات مـن داخـل الدولـة وخارجهـا إلـى الدرعيـة، ونتـج عـن ذلـك تمتـع النـاس فـي الدرعيـة بحيـاة اقتصاديـة جيـدة.
كان كثيـر مـن مواطنـي الدولـة السـعودية الأولـى يعملـون فـي مهنـة التجـارة التـي تمثـل مـوردًا أساسـيًا لأهل البلدة إلـى جانـب الزراعـة والفلاحـة، وكان نمط أسـواق الدولـة السـعودية الأولـى علـى شـكل دكاكيـن تصطـف فـي الشـوارع الواسـعة بجـوار القصـر والمسـجد، حيـث تتسـع للمتسـوقين وبضائعهـم ودواب النقـل التـي تـرد إلـى السـوق لنقـل البضائـع أو لعرضهـا للبيـع.
هـذه الأسـواق كانـت تسـمى الموسـم، وهـي لهجـة محليـة تعنـي موضـع البيـع والشـراء، ولا تعنـي المواسـم المؤقتـة للبيـع، بـل هـي دكاكيـن دائمـة مملـوءة بالبضائـع، يزدحـم بينهـا المتسـوقون والمـارون بهـا. واشـتهرت الدولـة السـعودية الأولـى بأسـواقها العامـرة، فـي نجـد والحجـاز وتهامـة والأحسـاء وعسـير.
05 العلم
العلم رمز للوحدة والانتماء والوطنية، وترفع الأعلام في المعارك لرفع روح الوطنية والانتماء للمحاربين، كما أنها ترفع في الدور الحكومية والمناسبات.
والعلم السعودي الحالي امتداد لعلم الدولة السعودية الأولى.
ومر العلـم السـعودي بعـدة مراحـل حتـى وصـل إلـى صورتـه الحاليـة، وكانـت أولى تلـك المراحـل فـي عهـد المؤسـس الإمـام محمـد بـن سـعود، وكان علمـًا مـن الخـز والإبريسـم، ويكـون جـزءه القريـب مـن الحامـل أبيـض، واللـون الأخضـر يرمـز إلـى النمـاء والعطـاء والرخـاء، وتتوسـطه كلمـة التوحيـد ((لا إلـه إلا اللـه محمـد رسـول اللـه))، واسـتمر هـذا العلـم حتـى الدولـة السـعودية الثانيـة.
فـي عهـد الملـك عبدالعزيـز -رحمـه اللـه- اتخـذ علـم الدولـة السـعودية الأولـى مـع إضافـة سـيف تحـت كلمـة ((لا إلـه إلا اللـه))، واعتمـد شـكل العلم السـعودي وهـو علـم أخضـر مـع كتابـة كلمـة التوحيـد باللـون الأبيـض متوسـطة العلـم وفـي أسـفله السـيف المسـلول الـذي يرمـز للقـوة موازيـًا لكلمـة التوحيد.
تاريخ الدولة السعودية
ــــــــــــ الدولة السعودية الأولى
1139هـ | 1727م
1233هـ | 1818م
ــــــــــ الدولة السعودية الثانية
1240هـ | 1824م
1309هـ | 1891م
ــــــــــــــــ الدولة السعودية الثالثة
1319هـ | 1902م

MENAFN21022024000089011017ID1107883472

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