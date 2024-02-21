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محمد بن سعود.. قيادة وتأسيس وتوحيد

2/21/2024 11:46:05 PM
(MENAFN- Al Watan) تأسست الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود عام 1139هـ / 1727م وانطلقت من عاصمتها الدرعية رحلة بناء دولة عظيمة وصفت حينها بواحدة من أهم المشاريع الوحدوية التي لم تعرفها الجزيرة العربية منذ قرون عدة.
النمط السـائـد
تعكس مرحلة التأسيس شخصية الإمام محمد بن سعود المحورية في تاريخنا السعودي، التي مهدت لدولة ممتدة منذ قيامها قبل أكثر من ثلاثة قرون.
وتحـلى الإمام المؤسس برؤية ثاقبة، فقد درس الأوضاع التي كانت تعيشها إمارتـه والإمارات التي حولهـا بشكل خاص ووسـط الجزيرة العربية بشكل عـام، وبدأ منـذ توليه الحكـم التخطيط للتغيـيـر عـن النمط السـائـد خـلال تلك الأيـام، فأسـس لمسـار جديد في تاريخ المنطقـة تمثل في الوحـدة والتعليـم ونشر الثقافـة وتعزيز التواصل بين أفراد المجتمع والحفاظ على الأمـن.
دحـر المعتدي
ولد الإمام محمد بن سعود بن محمـد بـن مـقـرن عـام 1090 هـ / 1679 م، ونشأ وترعرع في ((الدرعيـة)) واستفاد من التجربة التي خاضها في شبابه حين عمـل إلى جانب والده في ترتيب أوضـاع الإمـارة، وهـو مـا أعطاه معرفـة تامـة بـكل أوضاعهـا.
شـارك الإمـام في الدفـاع عـن ((الدرعية)) عندمـا غزاهـا زعيـم الأحساء، واستطاعت الصمـود ودحـر الجيش المعتـدي.. وعرف عنـه صـفـات متعـددة، كالتديـن، وحـب الخير، والشجاعة، والقـدرة عـلى التأثير.
انتشـار الطاعون
كان محمـد بـن سـعود امتدادًا لتاريـخ أسلافه الذيـن بنـوا الدرعيـة وحكموها، وانتقـل بـهـا مـن دولة المدينة إلى دولـة واسعـة، وتولى الحكـم في أوضـاع استثنائية في منتصـف 1139 هـ ( فبرايـر 1727م )، فقـد عانت الدرعيـة قبيـل توليه الحكم من ضعف وانقسام لأسباب متعددة ومنهـا كذلك انتشـار مـرض الطاعون في جزيرة العـرب خـلال تلـك الفترة وتسببه في وفاة أعداد كبيرة مـن النـاس.
ومع كل هذه التحديات استطاع الإمـام مـحمـد بـن سـعود أن يتغلب عليهـا وأن يتخطاهـا ويوحـد الدرعيـة، وأن يسهم في نشر الاستقرار في منطقـة العـارض.
كان الإمام محمـد بـن سـعود حاكمًا حكيمًا وفيـًا، تـربى في بيـت عـز وإمـارة وتعلـم السياسـة وطـرق التعامـل مـع الإمـارات المجاورة والعشائر المتنقلة، وقـد كان له أثر كبير في استتباب الأوضاع في الإمارة قبـل توليه الحكم، في الوقت نفسه. لـه مـن الأبنـاء أربعـة، وهـم: عبدالعزيز، وعبداللـه، وسـعود، وفيصـل.
كثير الخيرات
كان الإمام محبًّا للخلوة والتأمل والتفكر، وهو ما يدل على شخصيته في الاستقراء والتأني والرؤية المستقبلية.
ذكر الثقات من المخبرين عن شأن محمد بن سعود أنه كان رجلًا كثير الخيرات والعبادة، وكان أبوه سعود وجده محمد أميرين على إمارة الدرعية، وهما أكبر قومهما. وكان جده محمد كريم الطبيعة، ميسر الرزق، له أماكن كثيرة من نخل وزروع. قيل من سخاء الإمام محمد بن سعود أن الرجل كان يأتيه من البلدان يطلب منه شيئًا كثيرًا لوفاء دين عليه، فإذا عرف أنه محق أعطاه إياه، حتى إنه في إحدى السنين وفد عليه رجل من أهل بريدة اسمه ناصر بن إبراهيم، وكان تاجرًا، لكنه أفلس، حيث كان يشتغل ببعض أموال الناس فصرفها في مهمات نفسه، وكان الذي عليه أربعة آلاف ذهبًا، فلما وصل الدرعية أبدى الأمر لمحمد بن سعود؛ فأعطاه أربعة آلاف ذهبًا. فقال له أولاده: أتعطي رجلا لا تعرفه إلا بالاسم هذا المبلغ؟ فقال: نعم. يا أولادي، الدنيا إنما جعلت لكرامة بني آدم، فالخيرِّ منهم ذو الشرف إذا ذلَّ ينبغي إعانته بما يمكن لئلا يزدريه السفلة، وناصر بن إبراهيم قد سمعتم به أنه رجل كان ذا مال وشرف، وقد اضطره الزمان، فعلى الناس الكرام إبداء الخير لمثله.
وكان المعهود من الإمام محمد بن سعود أنه لا يرى شابًّا من أهل بلدته وجماعته غير متزوج إلا سأل عن حاله. فإذا قيل له: لا يملك شيئًا من جهاز جهَّزه، وأمره بالزواج. وإذا امتنع أحد أن يعطي ابنته لشخص خطبها وهو كفء إلا سار بنفسه إليه، وعاتبه في ذلك. وربما اشرط على نفسه أن زوجوا هذا فلانة، فإن أصابها منه ضرر من كسوة أو متاع أو سكن، فأنا ضامن به. وكان كذلك يفعل حيث وقع الشرط لا محالة، وذلك لحسن سيرته وسريرته، ورغبته في التئام جماعته وكثرة خيرهم بالتناسل والتعاضد، ويأمر جماعته بإطفاء الفن دائمًا.
نشر الاستقرار
تم تأسيس الدولة السعودية الأولى وتوحيدها وبناؤها في عهده على مرحلتين: الأولى خلال الفترة 1139 / 1158 هـ الموافق 1727 / 1745م وكان من أبرز أحداثها.. توحيـد شـطري الدرعيـة وجعلهـا تحـت حـكـم واحـد بعـد أن كان الحكم متفرقًا في مركزين، والاهتمام بالأمور الداخلية وتقوية مجتمع الدرعية وتوحيد أفراده، وتنظيم الأمور الاقتصادية للدولة، إضافة إلى بنـاء حـي جديد في سمحان وهـو حـي الطرفيـة، وانتقل إليـه بعـد أن كان حـي غصيبـة مـركـز الحكـم مـدة طويلة.
كما نشر الاستقرار في الدولة في مجالات متنوعة، والاستقلال السياسي وعـدم الـولاء لأي قوة، في حين أن بعـض بلدان نجـد كانت تديـن بالـولاء لبعـض الزعامات الإقليمية.
حملات التوحيد
من أبرز أحداث هذه الفترة إرسـاله أخيه الأمير مشـاري إلى الريـاض لإعـادة دهـام بـن دواس إلى الإمـارة بعـد أن تـم التمـرد عليـه بنـاء عـلى طلـب دهـام المعونـة مـن الدولـة السـعودية الأولى، ومناصرة الدعـوة الإصلاحيـة التـي نادى بها الشيخ محمد بن عبدالوهـاب الـذي اختـار الدرعيـة لقوتهـا واستقلالها وقـدرة حاكمهـا على نصرة الدعـوة وحمايتهـا، والتواصـل مـع البلدات الأخرى للانضمام إلى الدولة السعودية، وقـدرة الإمـام الكبيرة على احتـواء زعاماتهـا وجعلهـم يعلنـون الانضمام للدولـة والوحـدة، وبنـاء سـور الدرعيـة للتصدي للهجمات الخارجية القادمة إلى الدرعيـة مـن شرق الجزيرة العربيـة.
أما في المرحلة الثانية من التأسيس خلال الفترة 1159 / 1179 هـ الموافق 1746 / 1765م، فكان أبرزها.. بدء حملات التوحيد، وتوليه قيادتها، وتوحيد معظم منطقة نجد وانتشار أخبار الدولة في معظم أرجاء الجزيرة العربية، والقدرة على تأمين طرق الحج والتجارة فأصبحت نجد من المناطق الآمنة، والنجـاح في التصـدي لعـدد مـن الحمـلات التـي أرادت القضـاء عـلى الدولـة في بدايتهـا.
توفي الإمـام مـحمـد بـن سـعـود عـام 1179 هـ / 1765 م، بعـد أربعين عامـًا مـن القيادة والتأسـيس.
أبرز أعمال الإمام محمد بن سعود
- توحيد شطري الدرعية وجعلها تحت حكم واحد بعد أن كان الحكم متفرقًا في مركزين.
- الاهتمام بالأمور الداخلية وتقوية مجتمع الدرعية وتوحيد أفراده.
- تنظيم الأمور الاقتصادية للدولة.
- بناء حي جديد في سمحان وهو حي الطرفية، وانتقل إليه بعد أن كان حي غصيبة هو مركز الحكم مدة طويلة.
- نشر الاستقرار في الدولة في مجالات متنوعة.
- الاستقلال السياسي وعدم الولاء لأي قوة، في حين أن بعض بلدان نجد كانت تدين بالولاء لبعض الزعامات الإقليمية.
- مناصرة الدعوة الإصلاحية التي نادى بها الشيخ محمد بن عبدالوهاب الذي اختار الدرعية لقوتها واستقلالها وقدرة حاكمها على نصرة الدعوة وحمايتها.
- التواصل مع البلدات الأخرى للانضمام إلى الدولة السعودية، وقدرة الإمام الكبيرة على احتواء زعاماتها وجعلهم يعلنون الانضمام للدولة والوحدة.
- بناء سور الدرعية للتصدي للهجمات الخارجية القادمة إلى الدرعية من شرق الجزيرة العربية.
- بدء حملات التوحيد، وتوليه قيادتها.
- توحيد معظم منطقة نجد وانتشار أخبار الدولة في معظم أرجاء الجزيرة العربية.
- القدرة على تأمين طرق الحج والتجارة فأصبحت نجد من المناطق الآمنة.
- النجاح في التصدي لعدد من الحملات التي أرادت القضاء على الدولة في بدايتها.
أبرز إنجازات الإمام محمد بن سعود
- توحيد الدرعية تحت حكمه والإسهام في نشر الاستقرار
- بناء حي الطرفية بجانب غصيبة
- الاهتمام بالأمور الداخلية وتقوية مجتمع الدرعية
- الحرص على الاستقرار الإقليمي
- دعوة البلدات للانضمام إلى الدولة السعودية
- بناء سور الدرعية للتصدي للهجمات الخارجية
- الاستقلال السياسي وعدم التبعية لأي نفوذ
- تنظيم موارد الدولة
- مناصرة الدعوة الإصلاحية وحمايتها
- توحيد معظم منطقة نجد
- التصدي لعدد من الحملات ضد الدولة
- تأمين طرق الحج والتجارة
- بدء حملات التوحيد
أهم أحداث التأسيس
1090 هـ | 1679 م
ولادة الإمام محمد بن سعود
1133 هـ | 1721 م
مشاركته في الدفاع عن الدرعية في عهد والده
1139 هـ | 1727 م
مشاركته في حملة العيينة
1139 هـ | 1727 م
توليه الحكم في الدرعية وتأسيس الدولة السعودية الأولى
1139هـ | 1727م
توحيد شطري الدرعية
1155 هـ | 1742 م
إرساله حملة إلى الرياض لتأمين الاستقرار فيها
1157هـ | 1744م
مناصرة الدعوة الإصلاحية وحمايتها
1159 هـ | 1746 م
وقعة فيضة لبن
1159 هـ | 1746 م
وقعة الشياب
1160 هـ | 1747م
وقعة دلفة
1161 هـ | 1748م
وقعة البنية الأولى
1161 هـ | 1748 م
وقعة الخريزة (صياح)
1161 هـ | 1748 م
وقعة البطين (ثرمداء)
1162 هـ | 1748 م
وقعة الحبونية
1163 هـ | 1750 م
وقعة البطحاء
1164 هـ | 1751 م
وقعة الرياض
1164 هـ | 1751 م
وقعة الزلفي
1165 هـ | 1752 م
وقعة عفجة الحاير
1166 هـ | 1753 م
وقعة حريملاء
1168 هـ | 1755 م
وقعة الدار
1169 هـ | 1756 م
وقعة منفوحة
1170 هـ | 1757 م
وقعة الرشا
1170 هـ | 1757 م
وقعة الرياض
1171 هـ | 1758 م
وقعة أم العصافير
1171 هـ | 1758 م
وقعة البنية الثانية
1172 هـ | 1759 م
وقعة القصب
1172 هـ | 1759 م
حملة حاكم الأحساء عريعر بن دجين على الدولة السعودية الأولى وصده
1172 هـ | 1759 م
بناء سور الدرعية
1173 هـ | 1760 م
وقعة الثرمانية
1175هـ | 1762م
وقعة مقرن
1177هـ | 1763م
وقعة قذلة
1178هـ | 1764م
وقعة الحائر بين قوات الدولة السعودية الأولى وقوات حاكم نجران
1178 هـ | 1764 م
حملة حاكم الأحساء عريعر بن دجين الثانية على الدرعية وفشلها
1179 هـ | 1765م
وقعة الصبيحات
1179 هـ | 1765م
وفاة المؤسس الإمام محمد بن سعود وتولي ابنه الإمام عبدالعزيز

MENAFN21022024000089011017ID1107883471

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