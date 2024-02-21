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نساء الدولة الأولى.. بناء لمجتمع التأسيس من وراء الأسوار

2/21/2024 11:46:05 PM
(MENAFN- Al Watan) عند الحديث عن الدولة السعودية الأولى (1139هـ - 1233هـ / 1727م - 1818م) وقيام ذلك الصرح السياسي الذي غيرمجرى التاريخ ترد إلى الأذهان تلك الأحداث والمواقف البطولية، وتبرز شخصيات تاريخية وسياسية كان لها الأثرالكبير في وضع ذلك الأساس والنهج الذي تسير عليه المملكـة، وإن كان للرجال دور البطولة فـي ساحات المعارك خارج الأسوار، فإن للنساء دور البطولة فـي بناء المجتمع داخل الأسوار.
دور مجتمعي
ووفقًا لدارة الملك عبد العزيز في كتاب (يوم بدينا)، فإن من بين تلك النساء التي ذكرها المؤرخون بأنها ذات عقل ودين ومعرفة، موضي بنت سلطان أبووهطان من آل كثير من بني لام، زوجة الإمام محمد بـن سـعود. ولدت في أوائـل القـرن الثانـي عشـر الهجـري/ أوائـل القـرن الثامن عشر الميلادي وإضافة إلى نظرتها الثاقبة ورؤيتها الحكيمة، يبدو أن موضي بنت أبـووهطان كانت متدينـة تحب الإحسان إلى المسـاكين ونفع عموم المسلمين ولعل الإمام عبـد العزيز بن محمد حين بنى وقف مسجد وسبالة موضي في حي الطريف، كان يستذكر أعمال موضي الجليلة ويريد لها أن تستمر.
وخصص هذا الوقف لخدمة الزائرين من مختلف الطبقات كطاب العلم والتجار وغيرهـم من خارج المدينة، حيث وضع فيه أماكن لاستقبال الضيوف والدارسين في تلك الحقبة، ومن النساء اللائي سجلن دورًا بطوليا في مجتمع الدولة بارزفي السعودية الأولى، تلك المرأة التي كان لها دور تلك الحقبة، وهي غالية بنت عبدالرحمن، من قبيلة البقوم التي تقطن في تربة وهي من بادية ما بين الحجاز ونجد، ذكر جوهان لودفيج بوركهارت في مذكراته أنها كانت أرملة لرجل كان من زعماء قبيلة البقوم، ومن المرجح أن يكون ميلادها في الربع الأخير من القرن الثاني عشر الهجري/ الربع الأخير من القرن الثامن عشرالميلادي أشار بوركهارت إلى أنها سيدة معروفة بسداد الرأي، والمعرفة الدقيقة بأمور الحرب، وشؤون البادية التي تحيط بها. كانت غالية البقمية من مناصري الدولـة السـعودية الأولى ومؤيديها، وقد سخرت ثروتها وأملاكها لخدمة المدافعين عن الوطن والتصدي لحمات الدولة العثمانية المعتدية. كما عرفت أيضًا بالكرم، وكان بيتها مقصدًا للمحتاجين والفقراء وملجأ لرجالات الدولة السعودية الأولى المخلصين.
مخصصات مالية
ما أن نجحت الدولة السعودية الأولى بتوحيد غـرب الجزيـرة العربية لحدودها حتى أرسـلت الدولـة العثمانيـة المعتديـة عـدة حمـات عـام (1226هـ -1811م) وعـام (1228هـ - 1813م) استطاعت قبائل المنطقـة وزعمائها وأعيانها في التصدي لها وكان لغالية دور في دعم تلك الجهود. كما أن هناك بعض الأمثلة للعادات والتقاليد الاجتماعية لدى المرأة في الدرعية، فقد كان للمرأة دور اجتماعي بارز في تحمل الكثير من أعباء الحياة. وقـد اهتمت الدولة السعودية الأولى بدعم المرأة فقد كان الإمام عبدالعزيـز بـن محمد يحرص على أن ترفع إليه حوائج النسـاء، خاصة الأرامل، فإذا اشتد الغلاء يخصص لهن مـن الأرزاق ما يسد حاجتهن ويكفيهن. وكان إذا مات الرجل جاء أبنـاؤه إلى الإمام عبد العزيز، فيعطيهم عطاء جزيًا، وأحيانًا يكتب لهم مخصصًا ماليًا يصرف لهم باستمرار.
فخر واعتزاز
ربيت المرأة في الدرعية وربت أبناءهـا علـى الشجاعة، فهي مصـدر فخـر واعتـزاز بالنسـبة لهـا، فالمصـادر التاريخيـة تشـير إلى أن المرأة تشارك الرجل أحيانًا وتنافسه فـي إجارة الخائف، ويسمى ذلك العرف في نجد بـ((الدخالة))، حيث تقوم المرأة بحمايـة الدخيل سواء دخل عليها فـي بيتها أو في مرعاها.
خان جليلة
من أبرز العادات والتقاليد لدى المرأة الكرم، ومن أبرز الأمثلة للنساء اللاتي اشتهرن بكرمهن وإيوائهن لعابري السبيل بين تلك جليلة بنت الأمير عبدالمحسن بن سعيد الدرعي، حيث أقامت استراحات وخانات للحجاج المارين بحجـر اليمامة ليرتاحوا بها مؤقتًا من عناء السفر ويتزودون من الطعام والشـراب. ولم تكتف جليلة بأن أمضت عمرهـا في إكـرام العابرين والمارين باليمامة؛ بل أرادت أن يبقى أثرها إلى ما بعد وفاتها، فجعلت تلك الخانات التي أنشأتها وقفًا لله عز وجل في عام 960هـ/ 1561م، وقد عرف هذا الوقف باسم خان جليلة وقد حرف اسمه عبر الزمن إلى خان شليلة ثم خنشليلة حاليًا، وهي المنطقة الواقعة شرق منفوحة.
شؤون البيت
اعتادت الزوجة بأن تكون هي المتصرفة في شؤون البيت. ويكون وضع السكن مبنيًا على حالة الـزوج المادية، وعادة ما تكون الأعمال المنزلية لدى نساء الدرعية متشابهة، حيث يقمن بتنظيف البيت وترتيبه وغسل الملابس وحياكتها، كذلك تربية بعض المواشي والدجاج والطيور والاستفاده منها، وإرضاع صغار الماشية وجمع الحطب وتقطيعه من أجل إعداد الطعام.
أزياء النساء
تستخدم في الدرعية المنسوجات القطنية لصنع ملابس الأهالي حيث كانت الصناعات اليدوية في مراحلها البدائية، فكن نساء الدرعية يلبسن عادة نوعين من الثياب: الأول ثوب أو قميص يسمى الكرباس وهو مصنوع من القطن، ويفضلن اللونين الأخضر والأسود، ويجلب لهن من نواحي الأحساء والقطيف والبحرين وجوانب اليمن. والثاني ثوب مصنوع من الحرير عالي الجودة بألوان متعددة. وقد ذكر الريكي في كتابه لمع الشهاب أن الإمام عبد العزيـز بن محمد كان يلبس زوجاته الكرباس الأسود، كما يلبسن أيضًا الخز الأحمر الذي يجلب لهن من أطراف حلب وبغداد. كذلك من الأزياء لدى نساء الدرعية ونجد العباءة القيلانية وتلبس عادة عند الخروج أو عند الضيافة، وهي تصنع بنسبة محدودة في الدرعية والاحساء، ولكنها فـي الغالب تجلب من العراق. كما يلبسن الحرير الهندي الملون الذي تبلغ قيمته أحيانا عشرين ريال.
ولبست زوجات الإمام سعود بن عبد العزيـز الحرير الهندي المذهب بجميع ألوانه، ففي فصل الشتاء يلبسن البز، وهـو من أجود أنواع الحرير الذي يجلب من الشام، وفـي فصل الصيف يلبسن البز. ويتزين نساء نجد في الغالب بالحلي المرصع بالجواهـر النفيسة مثل اللؤلؤ والياقوت والفيروز، فقـد كان حلي زوجات الإمام عبــد الله بن سعود الجواهر من الياقوت واللؤلؤ ونادرا ما يتزين بالذهب. وقد يلبسن النساء الخلاخل في أقدامهن. ومن زينة النساء أيضًا الكحل والحناء حيث تصبغ به الأظافر وقبضة اليد، وترفع شعورهن بالضفائر المزينة باللؤلؤ والجواهر، ويتطيبن بعطر مصنوع من المسك والعنبر.
تعليـم تثقيفي
لقـد تهيأت للدرعية بصفتها عاصمة الدولـة عوامل جذب سياسـية وعلمية واقتصادية وغيرها أسهمت فـي زيادة عـدد سكانها، وقد كان الجانب العلمي من أكثر جوانب الجذب فيها، مما أسهم بوجود تعليـم تثقيفي مبني على التلقين -إن صح التعبير- في الدرعية، أشارت بعض المصادر والمراجع إلى تعليم المرأة في الدرعية، مبينة حرص أئمة الدولة السعودية الأولى على تثقيفهن وتعليمهن أصول الدين، إذ قام الإمام محمد بـن سعود ببناء مسجد كبير فـي الدرعية تلقى فيه دروسًا على الرجال والنسـاء صباحًـا ومسـاءً وقد واصل أئمه الدولة بعد الإمام محمد بـن سعود تثقيف العامة خصوصًا النساء، حيث بنى الإمام عبدالعزيز حول مسجد البجيري مجمعًا جعل فيه قسمًا للنساء يلقي فيه الفقهاء دروس العلم والمعرفة فهناك من نساء الدرعية من تعلمن القراءة والكتابة، ونبغن في العلم، وأتقن الخط.
صناعـة البنادق
تبلور الوضع الاقتصادي للمرأة في الدرعية على سد الحوائج وتوفير الضروريات بالرغـم من وجود بعض الصناعات والمهن الرجالية والمنتجات الزراعية التي أسهمت في ازدهار التجارة والاقتصاد محليًا وخارجيًا مثل صناعـة البنادق وبعـض الأسلحة المحاة بالذهـب والفضة، وبيع التمور والألبان والصناعات الحرفية والجلدية وبعض المنسوجات القطنية والصوفية والملابس وغيرها وبيعها في الأسواق، وقد كان السوق في الدرعية ((سوق الموسم)) عبارة عن دكاكين أو مباسط صغيرة، وقد أشار ابن بشر في كتابه (عنوان المجد في تاريخ نجد) إلى ازدهار التجارة والبيع والشراء في الدرعية في عهد الإمام سعود بن عبدالعزيز، وذكر أن هناك موسم للرجال في جانب وموسم للنساء في جانب. كما وضعن بعض النساء دكاكين صغيرة في منازلهن لبيع بعض الاحتياجات اليومية، وبعضهن حملن بضائعهن على رؤوسهن ومررن على بيوت الميسورين لبيع منتجاتهن، وقد عرفن هؤلاء النساء المتجوالت بـ((الدلالة أو الجلابة)). ومن الأنشطة الاقتصادية التي زاولتها المرأة الزراعة، ولكن في نطاق محدود لأن بعض الأمور تكون من اختصاص الرجل كالحرث والسقي وغيرها. وقد زاولت المرأة أيضًا في الدرعية خياطة الملابس من المنسوجات القطنية والصوف المستورد من المراكز التجارية القريبة. كذلك استفادت المرأة من سف الخوص، حيث يجمع جريد النخل، ثم يقص ويفرش على الأرض حتى يجف، ثم تصنع منه العديد من المنتجات البدائية، مثل: الزبان والمهاف والمحادر والمكانس وغيرهــا. ومن الأعمال التي أدتها المرأة لكسب المال جمع الحطب وتقطيعه وبيعه. وقد قامت المرأة ببيع بعض البهارات المختلفة مثل الفلفل، إذ قمن بتيبيسه ثم طحنه وخلطه مع الليمون الجاف ثم بيعه.
أدوار للمرأة في الدولة السعودية الأولى
- حمايـة الدخيل سواء فـي البيت أو المرعى
- الكرم وإيواء عابري السبيل
- التصرف في شؤون البيت
- تربية بعض المواشي والدجاج والطيور
- إرضاع صغار الماشية وجمع الحطب وتقطيعه
- تلقي التعليم والتثقيف وأصول الدين
- سد الحوائج وتوفير الضروريات
- صناعـة البنادق وبعـض الأسلحة المحلاة بالذهـب والفضة
- بيع التمور والألبان والصناعات الحرفية والجلدية
- العمل بالدلالة أو الجلابة
- الحرث والسقي والزراعة
- خياطة الملابس من المنسوجات القطنية والصوف
- جمع الحطب وتقطيعه وبيعه
- بيع بعض البهارات المختلفة

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