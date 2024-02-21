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مرشحون للرئاسة يتهمون رئيس السنغال بالتباطؤ في تحديد موعد الانتخابات

2/21/2024 11:45:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اتهم خمسة عشر مرشحا للرئاسة في السنغال رئيس الدولة ماكي سال بالتباطؤ في إعلان موعد جديد للاقتراع، وقرروا تنظيم تحركات للمطالبة بالإسراع في تحديد تاريخ الانتخابات.
وقال المرشحون الخمسة عشر، في بيان مشترك نشر أمس الاول، «لوحظ بطء لا يمكن تفسيره. ولم يتم القيام بأي شيء» رغم التطورات التي حدثت الأسبوع الماضي.
وأضافوا «كل شيء يسير على إيقاع سوء نية الرئيس ماكي سال».
ومن بين موقعي البيان رئيس بلدية دكار السابق خليفة سال، وباسيرو ديوماي دياخار فاي الذي يعد مرشحا بديلا للمعارض المناهض للنظام عثمان سونكو. وفاي وسونكو مسجونان حاليا.
وتشهد السنغال أزمة سياسية غير مسبوقة منذ عقود بعد القرار الذي اتخذه الرئيس سال والجمعية الوطنية مطلع فبراير بتأجيل الانتخابات الرئاسية.
وأثار التأجيل الذي نددت به المعارضة باعتباره «انقلابا دستوريا»، تظاهرات خلفت أربعة قتلى بعد وفاة طالب من جامعة سان لوي أمس إثر إدخاله المستشفى عقب إصابته في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع خلال تظاهرة قبل عشرة أيام.
وكان المجلس الدستوري أبطل الأسبوع الماضي قرار التأجيل وبقاء الرئيس ماكي سال في منصبه لحين تنصيب خليفته.
كما أشار المجلس إلى استحالة الإبقاء على موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير وطلب من السلطات تنظيمها «في أسرع وقت ممكن». وقال سال الجمعة إنه يعتزم احترام قرار المجلس وأن يجري «من دون تأخير المشاورات الضرورية» لتنظيم الاستحقاق.
وينتظر السنغاليون معرفة الموعد الجديد، ولم يتسرب أي شيء علنا بشأن المناقشات التي يجريها سال في هذا الصدد.
لكن المرشحين اعتبروا أنه كان ينبغي استئناف العملية الانتخابية، واتهموا سال برفض تنظيم الانتخابات.
وقالوا «كل شيء يوحي بأن ماكي سال لا يستطيع استيعاب إحباط المجلس الدستوري والشعب محاولته عرقلة الانتخابات الرئاسية».

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