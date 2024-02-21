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الصومال يصادق على اتفاقية للتعاون الدفاعي مع تركيا

2/21/2024 11:45:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وافقت حكومة وبرلمان الصومال أمس على اتفاق دفاعي مع تركيا على خلفية توترات إقليمية بين مقديشو وإثيوبيا التي وقعت اتفاقا مع منطقة أرض الصومال (صوماليلاند) الانفصالية.
وبموجب هذا الاتفاق الدفاعي ومدته عشر سنوات، ستساعد تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والحليف الوثيق للصومال، في الدفاع عن الساحل الصومالي وإعادة تنظيم القوات البحرية للبلد المضطرب في القرن الإفريقي، وفق ما أوضح الرئيس حسن شيخ محمود عقب جلسة مشتركة للبرلمان.
وقال «الاتفاق الذي عرض على البرلمان يتعلق فقط بالتعاون بين الصومال وتركيا في مجال الدفاع البحري والمسائل الاقتصادية، ولا يهدف بأي حال إلى إثارة الكراهية أو نزاع مع أي دولة أو حكومة اخرى».
ووصف وزير الإعلام الصومالي داود أويس جامع في منشور عبر منصة «إكس»، الاتفاقية المبرمة بين البلدين بالخطوة «المهمة جدا».
وأضاف: «صادق مجلس الوزراء على اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة مع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والحليف الوثيق للصومال».
وأردف: «من شأن هذه الاتفاقية التاريخية التي تمتد لعشر سنوات أن تعزز بشكل كبير جهود الحكومة الصومالية لحماية سيادتها».
ووقعت الاتفاقية خلال زيارة لوزير الدفاع الصومالي عبدالقادر محمد نور إلى تركيا ولقائه نظيره التركي يشار غولر.
وقال رئيس الحكومة الصومالية حمزة عبدي بري في كلمة أمام الوزراء في تسجيل مصور نشره مكتبه: «الاتفاقية تنهي مخاوف الصومال من الإرهاب، والقراصنة، وإلقاء النفايات في المياه الصومالية ومنع التهديدات والانتهاكات الخارجية في السواحل الصومالية».
وأشاد بري بالعلاقات مع تركيا، لافتا إلى أنها «صديق عزيز وموثوق».
بدوره، قال رئيس مجلس الشعب الصومالي (الغرفة الثانية) الذي ترأس جلسة التصديق على الاتفاقية المبرمة مع تركيا، الشيخ آدم مدوبي أمام النواب: «213 عضوا في البرلمان صوتوا لصالح الاتفاقية بينما رفض 3 أعضاء من أصل 331 يشكلون أعضاء غرفتي البرلمان الفيدرالي».

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