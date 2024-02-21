Thursday, 22 February 2024 09:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المزارعون يجددون احتجاجاتهم في إسبانيا ودول أوروبية أخرى

2/21/2024 11:45:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دخلت مئات الجرارات مدريد أمس مع تجدد احتجاجات المزارعين الإسبان الغاضبين مما يعتبرونها منافسة غير منصفة، فيما شهدت فرنسا وپولندا واليونان تحركات مشابهة.
وتجمع المزارعون عند الفجر تلبية لدعوة اتحاد النقابات الزراعية للمطالبة بأسعار عادلة للمنتجات ومنافسة عادلة مع المستوردين من خارج الاتحاد الأوروبي، وفق ما أفادت وكالة «فرانس برس».
وقال خوسيه أنخيل لوبيز، وهو مزارع جاء من بانكوربو الواقعة على مسافة أكثر من 300 كيلومتر شمال مدريد، «يحب أن نحتج في مدريد حيث الجميع موجود»، وأضاف «علينا أن نحدث بعض البلبلة».
ويحتج المزارعون ومربو الماشية الإسبان منذ 1 فبراير للمطالبة بأسعار للمنتجات تمكنهم من تغطية تكاليف إنتاجهم، وأن تفرض القوانين نفسها المفروضة عليهم على الدول الموردة من خارج الاتحاد الأوروبي، وفق ما قال ممثل الاتحاد لويس كورتيس لمحطة «تي في إي» العامة.
وأوضح كورتيس أن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة اليسارية في إسبانيا لم تكن كافية لمعالجة المشكلات التي يواجهونها.
ويعد المزارعون الإسبان جزءا من حركة أوسع شهدت إغلاق طرق رئيسية في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وپولندا واليونان ودول أخرى.
ورمى مزارعون فرنسيون منتجاتهم وأغلقوا طرقا أمس، محددين موعدا نهائيا للحكومة لتلبية مطالبهم قبل استئناف الاحتجاجات على نطاق أوسع.
ولم يتمكن رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال من تهدئة غضب المزارعين الذين يشكون، كما هي الحال في دول أوروبية أخرى، من انخفاض الدخل ومن القوانين البيئية الصارمة والمنافسة التي تشكلها واردات أرخص ثمنا من خارج الاتحاد الأوروبي.
لكن النقابات الزراعية علقت الشهر الماضي الاحتجاجات التي أصابت البلاد بالشلل بعد وعود بإصلاحات حكومية.
وفي اليونان، طالب آلاف المزارعين بالحصول على مساعدات مالية لإنهاء احتجاجهم المستمر منذ أربعة أسابيع، فيما قالت الحكومة إنه لم تعد لديها أموال للمساعدة.
ورفع المزارعون في جنوب پولندا لافتة كتب عليها «بوتين، أعد النظام في أوكرانيا وبروكسل وحكومتنا» إلى جانب علم للاتحاد السوفييتي مثبت على جرار زراعي.
وقالت پولندا أمس إنه «من المحتمل» أن تكون الشعارات المؤيدة لبوتين رفعت تحت تأثير روسيا فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إجراء محادثات بين حكومته وبولندا للبحث في مسألة إغلاق الحدود بين بلديهما الذي فرضه مزارعون پولنديون، معتبرا أن موسكو هي المستفيد «الوحيد» من هذه التوترات.
من جهتها، قدمت المفوضية الأوروبية تنازلات عدة في الأسابيع الأخيرة بعدما ألقى المزارعون في كل أنحاء أوروبا باللوم على السياسة الزراعية المشتركة و«الصفقة الأوروبية الخضراء» في المشكلات التي يواجهونها.

MENAFN21022024000130011022ID1107883447

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث