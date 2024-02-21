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بعد انتقاده لها إيران تدعو مدير الطاقة الذرية لزيارتها

2/21/2024 11:45:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الحكومة الإيرانية أمس، أنها دعت مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لزيارة طهران في مايو بعد أن وجه انتقادات بشأن برنامجها النووي.
وقال رئيس منظمة الطاقة النووية محمد اسلامي «قمنا بدعوة غروسي لإلقاء كلمة في المؤتمر الدولي للطاقة النووية» الذي سيعقد بين 6 و8 مايو في إيران.
وأعرب غروسي مؤخرا عن استعداده لزيارة إيران فيما تواجه الوكالة الدولية للطاقة الذرية صعوبات لمراقبة البرنامج النووي الإيراني الذي لايزال يواصل تطوره مع نفي طهران نيتها حيازة قنبلة نووية.
وخلال زيارته الأخيرة في مارس 2023، التقى غروسي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ورحب بـ «المناقشات البناءة» التي أجراها مع السلطات الإيرانية.
لكن في يناير أعرب عن أسفه لقيام إيران بتقييد تعاونها «بصورة غير مسبوقة» مع الوكالة التي باتت كأنها «رهينة» لدى الجمهورية الإسلامية.
وتخضع طهران لعقوبات أميركية صارمة منذ عام 2018 عندما انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي التاريخي الذي خفف العقوبات عن إيران في مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية لمنعها من تطوير قنبلة نووية.
وردت إيران ببدء التراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق، وبطأت بعد ذلك وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب إلى 60% في العام الماضي، عقب بدء طهران وواشنطن مفاوضات غير رسمية هدفت إلى خفض التوترات بينهما، لكن إيران ما لبثت أن سرعته في نهاية عام 2023.

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