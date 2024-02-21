المحكمة الاتحادية تلزم الحكومة العراقية بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان مباشرة

MENAFN - Al-Anbaa) أمرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية الحكومة في بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان مباشرة، دون إرسالها إلى سلطات الإقليم المتمتع بحكم ذاتي، في ظل التأخير في تسليم جزء من الرواتب على مدى أشهر.

يأتي قرار المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، إثر دعوى تقدم بها محامون وموظفون من السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان، حيث ينفذ معلمون إضرابا ويتظاهرون منذ أسابيع نتيجة عدم تلقيهم مستحقاتهم للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023.يأتي ذلك فيما كانت الحكومة الاتحادية وافقت في سبتمبر على الإفراج عن مبالغ إضافية لإقليم كردستان من أجل تسديد رواتب موظفيه، تدفع على ثلاث دفعات كل منها بقيمة 700 مليار دينار (نحو 530 مليون دولار).وألزم رئيس المحكمة جاسم العميري في الحكم الذي بثه التلفزيون الرسمي الحكومة في بغداد «بتوطين رواتب» جميع موظفي الإقليم بجميع الوزارات والمؤسسات العامة، فضلا عن المتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، «لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم».وأوضح أن هذه المدفوعات «تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة والسنوات القادمة».وأضاف القاضي أنه ينبغي على كل الجهات المعنية بهذه الآلية الجديدة «تنفيذ» القرار «دون الرجوع» إلى سلطات الإقليم.ويلزم القرار كذلك أربيل «بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية»، فارضا كذلك تدقيقا على البيانات الخاصة بتلك الايرادات.في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن بلاده لم تعد بحاجة إلى وجود مستشارين من 25 دولة يعملون في إطار مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش»، لافتا إلى أن مبررات وجود هذا التحالف انتهت.وقال السوداني في مؤتمر صحافي أمس الأول «بدأنا بمشروع متكامل لتحسين الجانب التسليحي للقوات الأمنية بالتزامن مع توجهنا لإنهاء تواجد التحالف الدولي في البلاد».