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تحذيرات من تفاقم المجاعة في غزة والأمم المتحدة ما يحدث لا مثيل له

2/21/2024 11:45:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) واصلت إسرائيل قصف قطاع غزة أمس فيما أثار «فيتو» فرضته واشنطن على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف لإطلاق النار في القطاع استياء عربي ودولي واسع، فيما أكدت الامم المتحدة ان ما يحدث في القطاع لا مثيل له في شدته ووحشيته.
وقال مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ إن نصف مليون شخص في غزة على حافة المجاعة، ويفتقرون لأبسط الحاجات الأساسية من غذاء وماء ورعاية صحية.
وقال غريفيث لقناة «الجزيرة» إن الحرمان الذي يعاني منه سكان غزة قاس وعميق وأي قدر من المساعدات لن يكون كافيا لحاجاتهم، مشيرا إلى أنه تمت مطالبة إسرائيل كقوة محتلة لغزة تسهيل وصول المساعدات دون جدوى
وشدد على أنه تم محو أحياء بأكملها في قطاع غزة، وناشد أعضاء «مجموعة الـ 20» بمناسبة انعقاد اجتماعهم في البرازيل أن يستخدموا مناصبهم السياسية ونفوذهم للمساعدة في وقف هذه الحرب وإنقاذ سكان غزة، مؤكدا أن هؤلاء الأعضاء لديهم القدرة على إحداث فرق، وطالبهم باستخدامها.
وقال غريفيث موجها كلامه لأعضاء المجموعة: «إن صمتكم وعدم تحرككم لن يؤدي إلا إلى إلقاء المزيد من النساء والأطفال في المقابر المفتوحة في غزة».
وفي سياق متصل، أفاد ممثل الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، أمس، بأنه لا ينبغي صدور قرار بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة فورا.
من جهته، اعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن الوضع في قطاع غزة «لا إنساني»، وذلك بعد أكثر من أربعة أشهر على اندلاع الحرب. وقال غيبرييسوس، في مؤتمر صحافي في جنيف، «في أي عالم نعيش عندما لا يمكن للناس الحصول على الغذاء والماء أو عندما لا يتمكن الأشخاص العاجزون عن المشي حتى من الحصول على الرعاية؟».
وقال ريتشارد فيسيك، القائم بأعمال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في الجلسات المتتالية التي تنظر في الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ان «أي تحرك نحو انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وغزة يتطلب مراعاة الاحتياجات الأمنية الحقيقية لإسرائيل».
وأضاف أن هناك دعما دوليا كبيرا لحل يؤدى إلى إقامة دولة فلسطينية، مضيفا «لذلك يجب اتخاذ مسار ملموس باتجاه دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب بأمان وسلم مع إسرائيل». لكنه أشار إلى أن هناك خيارات صعبة من أجل تحقيق الأمن والسلام الفعليين.
وتابع، ممثل واشنطن أمام محكمة العدل الدولية، أن الولايات المتحدة لا تقول إنه لا دور للمحكمة الدولية في إبداء رأيها الاستشاري في موضوع الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، داعيا المحكمة لعدم الأخذ باقتراح البعض بالنظر بأفعال طرف واحد فقط.
كما بين أن بلاده عبرت مرارا عن رفضها لأي محاولة أحادية لتغيير الوضع القائم للأراضي بالقوة في أي مكان بالعالم.
من جهتها، أكدت مصر، أمس في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية مخالفة الممارسات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، في بيان، إن مصر تقدمت بمرافعة شفهية أمام المحكمة في لاهاي أمس، وأكدت خلالها على الأهمية القصوى للأبعاد القانونية المترتبة على منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن طلب الرأي الاستشاري يأتي في ظل ظرف دقيق، وعلى خلفية تاريخ يمتد لنحو خمسة وسبعين عاما من الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلب للأراضي والمنازل، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي، واستخدام ممنهج وعشوائي للعنف ضد المدنيين، ومواصلة تعريض أبناء الشعب الفلسطيني للمعاناة الإنسانية بنهج غير مسبوق الحجم والتأثير، وبينما لايزال العالم يقف صامتا أمام اتخاذ موقف حازم بحتمية إنهاء الاحتلال طويل المدى. من جهة اخرى، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أمس إنه من الضروري إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة لتهيئة الظروف لوقف إطلاق نار مستدام وحقيقي في القطاع.
وأضاف سوناك في كلمة له أمام مجلس العموم أنه ليس من مصلحة أحد الدعوة إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار في غزة ينهار خلال أيام أو أسابيع، على حد قوله.
وفي سياق آخر، قال مدير عام مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة إن مواطني شمال القطاع يأكلون أعلاف الحيوانات منذ 3 أسابيع ولم تعد متوافرة. وأضاف الثوابتة لـ «الجزيرة» أنه قبل حرب إسرائيل على غزة كان هناك أكثر من 500 شاحنة مواد غذائية تدخل إلى القطاع بشكل يومي.
وحذر من كارثة إنسانية حقيقية سيذهب ضحيتها مئات الآلاف من المواطنين إذا لم يتدخل العالم لإجبار إسرائيل على إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.
وأثار الفيتو الأميركي الذي استخدمته الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار عرضته الجزائر ويطالب بوقف فوري إنساني لإطلاق النار، انتقادات من دول عدة من بينها المملكة العربية السعودية ومصر والصين وروسيا وفرنسا وسلوفينيا.
وقالت حركة حماس إن الفيتو الأميركي «يخدم أجندة الاحتلال الإسرائيلي ويعرقل الجهود الدولية لوقف العدوان ويزيد من معاناة شعبنا» ويشكل «ضوءا أخضر» لإسرائيل لارتكاب «مزيد من المجازر». ميدانيا، قصفت إسرائيل قطاع غزة فجر أمس فيما يحتدم القتال على الأرض ما أدى إلى مقتل 103 أشخاص وفق وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس.
وأفاد شهود عن قصف كثيف في مناطق محيطة بغزة فضلا عن مدينتي خان يونس ورفح في جنوب القطاع قرب الحدود مع مصر إلى حيث نزح نحو 1.4 مليون فلسطيني هربا من القتال في الشمال.
وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أمس ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 29313 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي. وأكد البيان تسجيل «118 شهيدا و163 إصابة خلال 24 ساعة»، فيما وصل عدد الجرحى إلى 69333 جريحا منذ بدء الحرب.

الحرب على غزة تهيمن على اجتماع وزراء خارجية «G20»

ريو دي جانيرو - أ.ف.پ: بدأ وزراء خارجية مجموعة العشرين G20 اجتماعا يستمر يومين في البرازيل تثقل نتائجه المحتملة نزاعات وأزمات من حربي غزة وأوكرانيا إلى الانقسامات المتنامية.
ويشارك وزيرا الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والروسي سيرغي لافروف في الاجتماع الذي يعقد في ريو دي جانيرو، وهو أول لقاء رفيع المستوى لمجموعة العشرين هذا العام. لكن، يغيب عنه نظيرهما الصيني وانغ يي. وفي عالم تمزقه النزاعات والانقسامات، عبرت البرازيل التي تسلمت الرئاسة الدورية للمجموعة من الهند في ديسمبر، عن الأمل حيال ما اعتبره الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا «المنتدى الذي يحظى بأكبر قدرة على التأثير إيجابا على جدول الأعمال الدولي».
غير أن مسعى لولا لجعل مجموعة العشرين مساحة لإيجاد أرضية مشتركة شهد انتكاسة عندما أشعل الزعيم اليساري عاصفة ديبلوماسية باتهامه إسرائيل بارتكاب «إبادة» وقارن عمليتها العسكرية في قطاع غزة بالهولوكوست.
وأثارت تصريحاته غضبا في إسرائيل التي أعلنته «شخصا غير مرغوب فيه»، وقد ترخي بظلالها على أي محاولة لنزع فتيل التوتر من خلال مجموعة العشرين.
وقال الخبير في العلاقات الدولية إيغور لوسينا لوكالة فرانس برس «إذا كان لولا يتصور انه سيقترح حلولا للسلام في إسرائيل أو أوكرانيا فإن ذلك بات مستبعدا عن طاولة المحادثات».
وبعد أكثر من 4 أشهر على اندلاع الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس في السابع من أكتوبر داخل إسرائيل التي تعهدت القضاء على الحركة، لا تلوح في الأفق مؤشرات على تقدم نحو إرساء سلام. وبدأ وزراء مجموعة العشرين اجتماعهم على واجهة ريو دي جانيرو البحرية، بجلسة بشأن «التصدي للتوترات الدولية».
ويناقش الوزراء إصلاح الحوكمة العالمية، وهي من المواضيع المفضلة لدى البرازيل التي تريد صوتا أقوى لدول الجنوب في مؤسسات مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وقال كبير الديبلوماسيين البرازيليين في المفاوضات السياسية لمجموعة العشرين ماوريسيو ليريو إن «عدد النزاعات وخطورتها عادا إلى مستوى الحرب الباردة. وهذا يجعل المسألة أكثر إلحاحا».
وتريد البرازيل أيضا استغلال رئاستها المجموعة لدفع الحرب على الفقر والتغير المناخي قدما.

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