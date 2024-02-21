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مذكرة تفاهم بين ((حماية البيئة)) والجمعية الكويتية لعلوم الأرض

2/21/2024 11:45:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعتبرت رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة د.وجدان العقاب، أن توقيع مذكرة التفاهم بين «حماية البيئة» والجمعية الكويتية لعلوم الأرض يأتي إدراكا لأهمية تعزيز مبدأ الشراكة بين المنظمات وجمعيات النفع العام المحلية التي تتوافق أهدافها ودعم التعاون فيما بينهما وأهمية تضافر الجهود وتوحيدها لرفع مستوى الوعي في مجالات علوم الأرض والبيئة المختلفة، وتقوية الروابط والعلاقات المهنية لتنسيق وتوحيد الجهود المبذولة لتطوير العمل في مجالات علوم الأرض والبيئة، مشيدة بحرص الدكتور مبارك الهاجري رئيس جمعية علوم الأرض على فتح آفاق التعاون مع جمعية البيئة.
وأوضحت د.العقاب، على هامش احتفالية توقيع المذكرة، أنها تنسق لجهود الطرفين في المجالات المختلفة التي تخدم مجالات علوم الأرض والبيئة، وتؤطر العمل المشترك والتعاون بينهما من خلال العديد من المواد التخصصية منها المادة الأولى، وتشمل تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات التوعية ونشر الثقافة في مجال علوم الأرض والبيئة وزيادة الوعي بالظواهر والمظاهر علميا في مجالات علوم الأرض والبيئة المختلفة والتحديات المرتبطة بها.
وتابعت: جاء في المادة الثانية: يحرص الطرفان على التعاون في المجالات ذات الصلة بجوانب علوم الأرض والبيئة والاستفادة من تطبيقاتها من خلال العمل المشترك في مشاريع بحثية تخدم المختصين والمهتمين بمجالات علوم الأرض المختلفة. وتبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين في مجال علوم الأرض والتي تسهم في فهم الظواهر والمظاهر الجيولوجية وإيجاد حلول للتحديات ذات الصلة المشتركة. وتنظيم الدورات التدريبية المشتركة والمتخصصة في مجالات علوم الأرض بهدف تأهيل الأفراد والكوادر الوطنية لاكتساب المهارات المناسبة وزيادة الوعي والتطوير في المجالات التخصصية، فضلا عن المساهمة في توفير فرص تدريبية لمنتسبي وكوادر الجهتين وتنفيذ برامج تدريبية نوعية وإثرائية عبر التنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ تلك البرامج، والتنسيق والتعاون بين الطرفين في تنظيم الأنشطة التوعوية المشتركة لنشر ثقافة مجالات علوم الأرض وإبراز أهميتها للمجتمع مما يسهم في اكتشاف ورعاية المهتمين بعلوم الأرض، فضلا عن المشاركة في تنظيم ورش العمل وعقد الندوات والرحلات الجيولوجية العلمية والتثقيفية للمظاهر الجيولوجية وكل ما يستجد في هذا الصدد، والتنسيق لتنظيم المؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية حول الجوانب العلمية، ووضع آلية لمتابعة تنفيذ التوصيات والنتائج الناجمة عنها.
من جانبه، بين رئيس الجمعية الكويتية لعلوم الأرض د.مبارك الهاجري «يعزز الطرفان بموجب الاتفاقية المساهمة بتقديم الدعم والمشورة عند الحاجة في المجالات التالية، وتقديم المشورة في المواضيع الفنية للمظاهر الجيولوجية التحديات المحلية التي تحتاج لحلول من خلال الخبرات العلمية والعملية، والمساهمة بالدعم المعلوماتي وتبني المبادرات المفيدة لتطوير مختلف مجالات علوم الأرض والبيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية»، مثنيا في هذا السياق على فعاليات جمعية البيئة طوال مسيرة 50 عاما زاخرة بإثراء العلوم والمجالات البيئية التطوعية ومنها مجال الجيولوجيا الذي اهتمت به الجمعية بوضوح.
ولفت إلى أهمية الشراكات والتعاون بين جمعية علوم الأرض والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، مضيفا: تم توقيع اتفاقيات تعاون بين الجمعية الكويتية لعلوم الأرض وبعض المنظمات المحلية والإقليمية والدولية لتأطير العمل والتعاون المشترك، وقد بلغ عددها 8، وهي: الجمعية الكويتية لحماية البيئة، الجمعية الكويتية الجغرافية، الجمعية السعودية لعلوم الأرض، الجمعية العمانية الجيولوجية، جمعية الجيولوجيون السعوديون، الجمعية الأميركية لجيولوجيي البترول، جمعية جيوفيزيائي الاستكشاف، والجمعية الأوروبية لعلماء الأرض والمهندسين.

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