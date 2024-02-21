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وزير الخارجية ترأس اجتماع مجلس أمناء جائزة عبدالرحمن السميط للتنمية الأفريقية في دورته التاسعة

2/21/2024 11:45:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ترأس وزير الخارجية رئيس مجلس أمناء جائزة د. عبدالرحمن السميط للتنمية الأفريقية عبدالله اليحيا اجتماع مجلس الأمناء في دورته التاسعة لمناقشة التطورات الخاصة بالجائزة لهذا العام في مجال التعليم.
وتناول الاجتماع معايير اختيار الفائزين بالجائزة إضافة إلى عمليات الترشيح والتقييم والاختيار الخاصة بها وبحث المواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وذلك في إطار تقديم الكويت الدعم والتشجيع للمنظمات التي تعمل في أفريقيا نظير الخدمات والمشاريع والبرامج النموذجية والفعالة في المجالات الثلاثة للجائزة وهي: التعليم والصحة والأمن الغذائي.
يذكر أن جائزة السميط للتنمية الأفريقية جاءت مبادرة من الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد (طيب الله ثراه)، والتي أعلن عنها في أعمال القمة العربية ـ الأفريقية الثالثة التي استضافتها دولة الكويت في نوفمبر عام 2013 لدعم تنمية الدول الأفريقية وتكريما وتخليدا لإرث المرحوم بإذن الله تعالى الدكتور عبدالرحمن السميط.
وتمنح هذه الجائزة سنويا للأفراد أو المؤسسات العاملة في المجالات الثلاثة للجائزة (الأمن الغذائي ـ الصحة ـ التعليم).
الجدير بالذكر أن مجلس أمناء جائزة الدكتور عبدالرحمن السميط للتنمية الأفريقية، والمكون من شخصيات عالمية ومحلية رفيعة، يشرف على جميع الإجراءات وآليات العمل المعنية بالجائزة، في حين تقدم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدعم اللوجستي والإداري.
ويضم مجلس أمناء جائزة السميط للتنمية الأفريقية كلا من المدير العام رئيس مجلس الإدارة السابق للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف الحمد والمدير العام المساعد لشؤون التعليم في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) البروفيسورة ستيفانيا جيانيني ومساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية د. جواد محجور ورئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية في غانا رئيس معهد غانا للطاقة النووية نائب المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية د. كواكو أنينغ ورئيس علماء منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) د. أسمهان الوافي والرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس، بيل غيتس، والمدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي د. أمينة فرحان.

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