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مندني: ((التكافل)) قدمت مساعدات بـ 17.5 مليون دينار منذ 2005 حتى نهاية 2023

2/21/2024 11:45:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقدت جمعية التكافل لرعاية السجناء عصر أول من أمس مؤتمرها السنوي الخاص بجمعيتها العمومية العادية وغير العادية المنتهية في 31/12/2023 بحضور ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مراقب الجمعيات الخيرية والمبرات عاصم الفيلكاوي وأعضاء الجمعية، حيث عرض رئيس مجلس إدارة الجمعية مساعد مندني التقرير المالي والإداري لعام 2023 بالتفصيل وتمت مناقشة بعض النقاط الإدارية فيه من قبل الأعضاء، كما تمت مناقشة الميزانية التقديرية لعام 2024 والمشروعات والبرامج الخيرية لدى الجمعية مع الأعضاء، وأبدى الجميع الموافقة على مضي الجمعية في مشروعاتها وتقديم الدعم اللازم.
وفي الجمعية العمومية غير العادية تمت الموافقة على إشهار وقفية التكافل ليعود ريعها على السجناء والغارمين وأسرهم.
وعلى هامش الاجتماع، أعلن مندني عن تقديم الجمعية مساعدات منذ نشأتها عام 2005 حتى عام 2023 لأكثر من 17563 حالة من الغارمين والغارمات ومن عليهم ضبط وإحضار في السابق بمبلغ 14 مليون دينار، ومساعدة 14815 حالة من أسر السجناء والحالات الإنسانية بمبلغ 3 ملايين و300 ألف دينار.
ووجه مندني الشكر للأعضاء المؤسسين للجمعية ولوزارة الشؤون الاجتماعية وممثليها الذين ساهموا بجهودهم الكبيرة في دعم جمعية التكافل وتيسير أعمالها، وشكر الأمانة العامة للأوقاف لدعمها المستمر لما تقوم به الجمعية من حملات متتالية على مدار العام والهيئة العامة لشؤون القصر والمتبرعين، ودعا الجميع إلى الاستمرار في مؤازرة الجمعية من أجل تحقيق طموحها.

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