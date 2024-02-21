سفيرنا في السعودية: احتفاء المملكة بذكرى تأسيسها احتفاء لدولة الكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد أن احتفاء المملكة العربية السعودية بذكرى تأسيسها هو احتفاء لدولة الكويت وذلك للعلاقات المتجذرة والمتينة التي تجمع البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.
وقدم الشيخ صباح الناصر، في تصريح لـ «كونا»، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بهذه المناسبة.
وأعرب الشيخ عن أمنياته أن يديم الله على المملكة العربية السعودية نعمتي الأمن والأمان وان تحقق المزيد من التطور والازدهار تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
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