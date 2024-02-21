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سفيرنا في السعودية: احتفاء المملكة بذكرى تأسيسها احتفاء لدولة الكويت

2/21/2024 11:45:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد أن احتفاء المملكة العربية السعودية بذكرى تأسيسها هو احتفاء لدولة الكويت وذلك للعلاقات المتجذرة والمتينة التي تجمع البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.
وقدم الشيخ صباح الناصر، في تصريح لـ «كونا»، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بهذه المناسبة.
وأعرب الشيخ عن أمنياته أن يديم الله على المملكة العربية السعودية نعمتي الأمن والأمان وان تحقق المزيد من التطور والازدهار تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

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