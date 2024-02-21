Thursday, 22 February 2024 09:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصحف القطرية تُبرز زيارة الأمير إلى قطر

2/21/2024 11:45:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أبرزت عناوين الصحف القطرية زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الذي حلّ ضيفا على دولة قطر في زيارة دولة لها الثلاثاء.
وجسدت عناوين الصحف وافتتاحياتها وتغطياتها حجم الترحيب الكبير بهذه الزيارة والعلاقة الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين.
وأكدت الصحف القطرية في صفحاتها الأولى والداخلية قوة العلاقة بين البلدين الشقيقين، كما أفردت مساحات واسعة لتغطية مراسم الاستقبال وكل ما يتعلق بهذه الزيارة والعلاقة الأخوية بين دولة الكويت ودولة قطر.

MENAFN21022024000130011022ID1107883435

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث