الصحف القطرية تُبرز زيارة الأمير إلى قطر

(MENAFN
- Al-Anbaa) أبرزت عناوين الصحف القطرية زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الذي حلّ ضيفا على دولة قطر في زيارة دولة لها الثلاثاء.
وجسدت عناوين الصحف وافتتاحياتها وتغطياتها حجم الترحيب الكبير بهذه الزيارة والعلاقة الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين.
وأكدت الصحف القطرية في صفحاتها الأولى والداخلية قوة العلاقة بين البلدين الشقيقين، كما أفردت مساحات واسعة لتغطية مراسم الاستقبال وكل ما يتعلق بهذه الزيارة والعلاقة الأخوية بين دولة الكويت ودولة قطر.
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