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الخميس: إرث الشاعر عبدالعزيز البابطين الثقافي منارة للأجيال

2/21/2024 11:45:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة - هناء السيد
أكدت أستاذ النقد والأدب المسرحي بالمعهد العالي للفنون المسرحية د.نرمين الحوطي أن الكويت بلد السلام والتعايش السلمي بين الثقافات والأديان على مر العصور، مثمنة دعم الكويت بتوجيهات من قيادتها للإبداع والمبدعين على مر العصور.
وكذلك الحرص على تبني ونشر ثقافة السلام والتفاهم المتبادل، مما انعكس على الاستقرار والتقدم الاجتماعي والاقتصادي، جاء ذلك خلال تصريحات خاصه لـ«الأنباء» خلال مشاركتها في المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل من أجل التنمية الذي تعقده مؤسسة البابطين الثقافية في القاهرة تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشارت د.الحوطي إلى المشاركات العالمية للمنتدى، مما يؤكد اهميته، وثمنت دور مؤسسة البابطين ودور الراحل الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين في سعيه للحفاظ على الهوية الثقافية العربية، وظلت تلك المؤسسة حتى الآن فريدة من نوعها، حيث استقطبت إليها قادة الفكر الثقافي من المحيط إلى الخليج وأضحت واحة للتنافس بين المبدعين في الثقافة والشعر والأدب.
من جانبه، قال الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس: ان الكويت بلد الثقافة والإبداع والحرية، فنجد المثقفين في العالم العربي يتذكرون سلاسل «عالم الفكر» و«المعرفة» ومجلة «العربي» التي كانت جرعة ثقافية دسمة تحمل أقلام وأسماء كبار الكتاب والمبدعين في تلك الفترة.
وجاءت مؤسسة البابطين لتواصل المشاريع الثقافية حتى أصبحت اهم مؤسسة ثقافية في الوطن العربي نفتخر بإنجازاتها الثقافية الشعرية، حيث تضمنت 18 دوره ثقافية حملت كل دورة اسم شاعر من كبار الشعراء، وبذلك خدمت مؤسسة البابطين الثقافة العربية لما تحتضنه مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي التي تعد المكتبة الاولى في العالم العربي بما تضمه من نصوص الشعر عبر عصور مختلفة.
من جهته، ثمن رئيس الاتحاد العربي للاعلام الالكتروني فيصل الصواغ دور مؤسسة البابطين والقائمين عليها والحرص على الاستمرار على نهج الشاعر والمؤسس عبدالعزيز سعود البابطين، مؤكدا انه استطاع أن يغرس تدريس اللغة العربية في جامعات الأندلس، وتم إصدار قرار من الحكومة الإسبانية بجعل اللغة العربية لغة رسمية في مدارس الأندلس، وهذا انجاز كبير يضاف إلى إنجازاته لتعزيز دور لغتنا العربية، وسيظل رمزا من رموز الحركة الثقافية الكويتية والعربية.

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