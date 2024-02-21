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هيئة الشباب تقدم جائزة الأولويات الوطنية للمشاركين في معرض التصميم الهندسي الـ 45 بجامعة الكويت

2/21/2024 11:45:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قدمت الهيئة العامة للشباب جائزة الأولويات الوطنية للمهندسين الشباب المشاركين في معرض التصميم الهندسي الـ 45 الذي اختتم مساء الثلاثاء بقاعة المؤتمرات بجامعة الكويت، وذلك للمشاريع المتميزة في أربعة مسارات هي: «التعليم» و«الرعاية الصحية» و«البناء والإسكان» و«خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة».
وقالت المتحدث باسم «الهيئة» أسرار الأنصاري في بيان صحافي عقب انتهاء المعرض الذي استمر ثلاثة أيام إن المشاريع الفائزة تنافست ضمن 90 مشروعا قدمها 325 مهندسا ومهندسة من خريجي كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت.
ولفتت الأنصاري إلى أن جائزة الأولويات الوطنية تدعم المشاريع المتعلقة وتربطها بمتطلبات واحتياجات المجتمع وتشمل في مجملها مسارات جودة العمل والمعيشة والتعليم والتصنيع والتنقل والمرور والتغير المناخي والرعاية الصحية والأمن السيبراني والبناء والإسكان وإعادة التدوير وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة إضافة إلى مجال الماء والغذاء ووفقا لجودتها ومدى تحقيقها هذه المسارات.
وأوضحت أن المشاريع الفائزة مرت بالعديد من التقييمات العلمية والتنموية ودورها في خدمة المجتمع، مبينة أن «الهيئة» دعمت أكثر من 40 مشروع تخرج لطلبة وطالبات الكلية هذا العام بشراكة مع الجامعة.
وأشارت إلى أن تكريم المهندسين الشباب يسهم في إبراز الكفاءة والمهارة الفنية للكوادر الوطنية ويعزز الثقة في قدراتهم ويشجع على استثمارهم في مجالات التطوير والبحث والابتكار.
وذكرت الأنصاري أن الجائزة تعد فرصة لبناء سجل حافل من الإنجازات والتميز للشباب بما يساعدهم في تحقيق مسارات مهنية ناجحة ومستقبل واعد في مجال الهندسة، مؤكدة حرص «الهيئة» على رعاية الشباب الكويتي الموهوب في مختلف المجالات.
من جانبها، قالت الطالبة فاطمة العنزي الفائزة بجائزة أفضل مشروع ضمن المسار التعليمي رفقة زميلاتها فاطمة الطليحي ولطيفة الزعبي في تصريح مماثل إن مشروعهن الفائز يركز على تحسين تجربة التعليم لدى الطلبة المكفوفين في مجال الرياضيات عبر استخدام لغة «برايل».
وأوضحت العنزي أن الهدف الرئيسي من مشروعهن هو تمكين الطلبة المكفوفين من كتابة العمليات الحسابية البسيطة بشكل تفاعلي وجذاب تعزز فهمم وإتقانهم لمادة الرياضيات، مشيدة بمبادرة الهيئة في دعم الطلبة الخريجين بهذا المجال العلمي.

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