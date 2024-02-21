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معرض ((الشباب التشكيلي)) يكشف مواهب الشباب الكامنة ورؤيتهم الفنية

2/21/2024 11:45:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشف معرض «الشباب التشكيلي» عن المواهب الكامنة لدى الفنانين الشباب وعكس رؤاهم ومختلف اتجاهاتهم وأساليبهم المبتكرة التي ترتقي بالحركة التشكيلية إلى آفاق خلاقة.
ولم يكتف المعرض، المنظم من قبل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ضمن فعاليات مهرجان القرين الثقافي الـ 29، بعرض أعمال الشباب في متحف الفن الحديث، إنما قدم جائزة «الشباب التشكيلي» للمشاركين الذين تميزت أعمالهم.
وكرم الأمين العام المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل الفنانين الشباب الذي رشحت لجنة الفرز والتحكيم أعمالهم وهم: ناصر القريني ـ سارة شير ـ علي علمدار ـ أسماء الصواغ ـ آلاء المطيري ـ خالد الشعلان ـ حسين إسماعيل ـ نورة الخرجي ـ محمد البناي ـ مريم قاسم.
وعبر الزامل في كلمته خلال الحفل عن سعادته برؤية إبداعات الفنانين الشباب الذين تميزوا بأعمالهم، مؤكدا حرص المجلس الوطني الدائم على دعم وتشجيع الشباب.
وأكد ضرورة استمرار الشباب في العمل الفني الإبداعي وتطوير المهارات والأخذ بنصائح وملاحظات الفنانين الرواد للوصول إلى مستويات عالية تمكنهم من تمثيل بلادهم أحسن تمثيل في المعارض الداخلية والخارجية.
بدورها، قالت مقدمة الحفل مشرفة بيت الخزف الفنانة ديمة القريني في كلمتها إن معرض الشباب التشكيلي يحتفي اليوم بكوكبة من الشباب المبدع، إذ أسهمت مثل هذه المعارض في مواصلتهم المنافسة على الإبداع والعطاء.
من ناحيتها، قالت عضو لجنة الفرز والتحكيم د.ليلى البلوشي في كلمتها إننا نحتفل بتكريم نخبة متميزة من الفنانين الذين كرسوا جزءا من يومهم وحياتهم لعرض هذه القطع الجمالية التي ضمت مجموعة أهداف منها نشر البهجة والسرور.
وأكدت أن المثابرة والعزم والصبر والدقة في عرض محتوى اللوحة من الأسباب الواضحة للنجاح وتحقيق الغاية في تميز العمل الفني.
وبينت البلوشي أن المجلس الوطني اعتاد إقامة مثل هذه المعارض تشجيعا منه للشباب والهواة ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية بتشجيع الشباب الكويتي في مجال الثقافة والفنون والآداب.
وقام مراقب إدارة الفنون التشكيلية دعيج الغوينم خلال الحفل بتكريم أعضاء لجنة الفرز والتحكيم وهم الفنان مرزوق القناعي ود.فهد الكندري والفنان حسن النجادة ود.ليلى البلوشي والفنان عبدالله الزيد.
من جانبه، عبر الخزاف ناصر القريني في تصريح لـ «كونا» عن سعادته بالحصول على الجائزة، مبينا أنه يشارك بقطعة خزفية فيها نوع من التحدي لصعوبة إنجاز العمل وتحقيق الاتزان فيه إلا أنه أنجزه بصورة جميلة مميزة وعرضه بعنوان «اتزان قارورة».
من جهته، قال الفائز علي علمدار لـ «كونا» إنه شارك بلوحتين لإيصال رسالة تعبر عن «الجمال بالنقصان» إذ «يوجد أشخاص يركزون على العيوب والنواقص»، إلا أنه يسعى من خلال عمله لـ «تغيير تلك النظرة لرؤية النقصان من ناحية جمالية».
بدورها، قالت الفنانة الشابة بتول القطان وهي معلمة تربية فنية وتعشق الفن والرسم منذ الصغر إنها تشارك بلوحة «مكس ميديا» مشيدة بدور المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دعم الشباب وتنظيم المعارض المميزة.
أما الفنانة شوق الناصر فقالت لـ «كونا» إنها تشارك للمرة الأولى في هذا المعرض حيث قدمت أعمالا للخيول العربية والبحر باستخدام الألوان الزيتية وعدة أدوات مثل السكين.
ويعتبر معرض الشباب التشكيلي تظاهرة فنية مهمة تجسد صدق الدور الفني التشكيلي الذي يحرص المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على مواصلة دعمه ورعايته وتشجيع الشباب المبدعين من أبناء الوطن وفتح السبل أمامهم.

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