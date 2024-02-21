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هدى الشايجي: ديوان ((حقوق الإنسان)) حريص على الاستفادة من الخبرات والتجارب الإقليمية والدولية

2/21/2024 11:45:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت عضو مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الدائمة لحقوق الأسرة المستشار هدى الشايجي إن الديوان حريص على الاستفادة من الخبرات والتجارب الإقليمية والدولية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
وأضافت الشايجي، في تصريح لـ «كونا» عقب اختتام زيارة رسمية للأردن، «أن الزيارة جاءت بهدف الاطلاع على التجربة الأردنية في مجال حقوق الإنسان وزيارة عدة جهات حكومية وأهلية معنية بحقوق الإنسان وحماية الأسرة».
وذكرت أنه جرى خلال الزيارة الاطلاع على تجارب المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان وحماية الأسرة والاتفاق على تبادل الخبرات والتنسيق للتعاون المستقبلي مع الجانب الأردني.
وأكدت أن دولة الكويت تسعى دائما لنشر ثقافة حقوق الانسان وتعزيز التعاون والاستفادة من مختلف المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والمجتمع.
وأشارت الشايجي إلى أن الزيارات تهدف لمواصلة التعاون الإيجابي والبناء مع كل الفاعلين لتعزيز حالة حقوق الإنسان على مستوى المنطقة والعالم.
وبينت أن خطة عمل لجنة الأسرة بالديوان الوطني لحقوق الانسان تتضمن دراسة التشريعات الخاصة بحقوق الأسرة خاصة التشريعات التي تحمي المرأة من العنف وصون حقوقها إضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث لعمل تقارير في المجالات المتصلة بقضايا المرأة وإعداد خطة اعلامية للتوعية بدور المرأة في حماية الأسرة.
وأجرت المستشار الشايجي خلال وجودها بالأردن زيارة للعديد من الهيئات الأردنية المعنية بمجال حقوق الانسان كالمركز الوطني لحقوق الانسان ولجنة المرأة في مجلس الأعيان ووزارة التنمية الاجتماعية وإدارة حماية الأسرة والأحداث في مديرية الأمن العام ودار الوفاق الأسري والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.
ورافق المستشار الشايجي في الزيارة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالديوان الوطني وعضو لجنة حقوق الأسرة ضحى العتيبي.

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