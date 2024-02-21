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مركز عبدالله السالم الثقافي يقيم برامج احتفالية بالأعياد الوطنية تحت شعار ((هالسنة غير))

2/21/2024 11:45:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يقيم مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي برامج احتفالية بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الـ63 للعيد الوطني والـ33 ليوم التحرير، والتي تنطلق الجمعة حتى مساء يوم الاثنين المقبل تحت شعار «احتفالات العيد الوطني هالسنة غير».
وقال المركز في بيان صحافي إن برامج الاحتفال تضم مجموعة من الأعمال الفنية يشارك فيها الكبار والصغار للتعبير عن حبهم للكويت إضافة إلى مشاركة الفرق الجوالة والعروض الاستعراضية العالمية المميزة في المساحات الخارجية ومساحة خاصة للمطاعم والمأكولات.
وأوضح المركز أن متاحفه ستقدم مع الاحتفالية مجموعة فريدة من ورش العمل الخاصة بالأطفال مثل المختبر المفتوح وإطلاق الصواريخ ومسابقة البحث عن الكنز ورسم معالم الكويت بتقنية قلم ثلاثي الأبعاد.
ولفت إلى تنظيم معرض للسيارات الكلاسيكية بالتعاون مع فريق (موبار الدولي) كذلك مساحة رياضية تتضمن مجموعة من الرياضات الممتعة مثل (البادل) وغيرها.
وأشار إلى أنه يستقبل زواره طوال فترة الأعياد الوطنية من الساعة الثانية ظهرا حتى العاشرة مساء وللراغبين بمعرفة المزيد من التفاصيل الاطلاع على البرامج اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمركز.

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