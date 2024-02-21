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رئيس فنزويلا: نرحب بالمستثمرين الكويتيين وسنقدم لهم جميع التسهيلات

2/21/2024 11:45:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قدم سفيرنا في كاراكاس فاضل الحسن أوراق اعتماده لرئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية نيكولاس مدورو.
وذكرت سفارتنا لدى فنزويلا في بيان تلقت (كونا) نسخة منه أمس الأربعاء أنه جرى أيضا خلال اللقاء بحث سبل مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الاقتصادي والسياحي خاصة أن البلدين يستعدان للاحتفال بمرور 60 عاما على إنشاء العلاقات الديبلوماسية بينهما في العام المقبل 2025.
وأشار البيان إلى أن السفير الحسن نقل تحيات وأطيب تمنيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح ووزير الخارجية عبدالله اليحيا إلى الرئيس الفنزويلي.
وأضاف ان الرئيس مدورو طلب بدوره نقل تحياته القلبية وتمنياته الخالصة لصاحب السمو الأمير، مستذكرا بكل اعتزاز زيارته الرسمية المهمة للكويت في يونيو 2022 وما تضمنته من اجتماعات مع كبار المسؤولين.
وأعرب رئيس فنزويلا عن ترحيبه بالمستثمرين الكويتيين واعدا بتقديم جميع التسهيلات لهم.

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