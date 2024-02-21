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خالد الخالد: الكويت تحتفظ بسجل حافل في المشاركة بالعمل الإنساني حول العالم

2/21/2024 11:45:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظم معهد «سعود الناصر الصباح» الديبلوماسي الكويتي التابع لوزارة الخارجية أمس الأربعاء ندوة بعنوان «العمل الإنساني الكويتي بالخارج» بمشاركة وزارة الخارجية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وجمعية العون المباشر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحضور عدد من رؤساء البعثات الأجنبية والديبلوماسيين.
وقال نائب مدير إدارة العمليات لشؤون المنظمات والهيئات الدولية في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية خالد الخالد في كلمة خلال الندوة إن الكويت تحتفظ بسجل حافل في المشاركة بالعمل الإنساني حول العالم عبر المساعدات التي يقدمها الصندوق ومساهمته في بناء السلام والتعافي وإعادة الإعمار وفتح آفاق العمل التنموي.
وأضاف الخالد أن الصندوق ينشط في مجال العمل الإنساني من خلال تقديم الدعم المباشر في المناطق المحتاجة مباشرة أو عن طريق المنظمات الإغاثية المتخصصة محليا وعالميا.
واستعرض إسهامات «الصندوق الكويتي» منذ فترة السبعينيات التي شملت العديد من الأنشطة ذات الطابع الإنساني في مجالات الدعم الاجتماعي مثل التعليم والصحة واستمرار هذه المساهمات بحلول الألفية الجديدة.
من جانبه، أكد السكرتير الأول في إدارة شؤون التنمية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية عبدالله الونيان في كلمة مماثلة أهمية العمل الإنساني في السياسة الخارجية الكويتية الذي عزز مكانة الكويت في هذا المجال بحيث سميت مركزا للعمل الإنساني ومنح سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، لقب (قائد العمل الإنساني).
وذكر الونيان أن وزارة الخارجية أطلقت المنظومة الإلكترونية للعمل الإنساني الذي يعد قفزة نوعية للكويت في مجال المساعدات الإنسانية إذ أوجدت قسم المسافر الآمن لإدراج الراغبين في السفر للأعمال الإنسانية، مضيفا أن الوزارة بصدد استحداث منصة جديدة باسم (بيان) لمتابعة جميع التحويلات المالية وحصرها بطريقة دقيقة.
من جهتها، أكدت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى البلاد نسرين ربيعان في كلمة مماثلة أن العمل الإنساني متجذر لدى الشعب الكويتي، مستذكرة دورهم البارز في دعم الشعب الفلسطيني خصوصا في حملاتها لدعم غزة وغيرها من الدول التي تعيش أوضاعا إنسانية صعبة.
وقالت ربيعان إن سجل الكويت في تقديم المساعدات الإنسانية حافل بالبرامج والحملات الإغاثية العاجلة للشعوب التي تعيش تحت وطأة الفقر أو الكوارث الطارئة.
ونوهت بدور الكويت البارز خلال أزمة (كوفيد - 19) وتداعياتها العالمية والمحلية إذ أكدت فيها التزامها الإنساني في تقديم المساعدات وقدمت دعمها لمشروع صحي في الأردن مع التوسع في تمويل مشروع للاجئين السوريين في شمال العراق عبر الصندوق الكويتي للتنمية، مضيفة أن هذا الدعم أسهم في إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح، كما حفز على تنسيق العمل الدولي الإنساني.
بدوره، قال المدير العام لجمعية العون المباشر د. عبدالله السميط في كلمته إن الجمعية تعد نموذجا للجمعيات الخيرية التي تعكس العمل الخيري الكويتي.
واستعرض السميط الخريطة الاستراتيجية للجمعية ورؤيتها لرفع مستوى التمكين في المجتمعات الأفريقية ومهمتها في تقديم خدمات تنموية متكاملة وقيمها الجوهرية وركائزها الأساسية.

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