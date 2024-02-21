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الحمود: على الشباب التعامل الإيجابي في الاحتفالات

2/21/2024 11:45:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هنأ المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود المقام السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والقيادة السياسية والشعب الكويتي الأبي الكريم المعطاء والشباب الكويتي بمناسبة حلول العيد الوطني الـ 63 المجيد وعيد التحرير الـ 33 للكويت، داعيا المولى عز وجل أن يجعل أيام الكويت كلها أعيادا وأن يحقق للوطن الحبيب المزيد من التقدم والازدهار، متمنيا دوام الخير والنعم والأمن والرخاء للكويت وأهلها، ومؤكدا أن هذه المناسبة تجسد روح ووحدة وتكاتف أبناء الوطن نحو وحدة وسلامة وأمن أراضيه لتظل الكويت واحة للأمن والأمان بسواعد أبنائها.
كما دعا الشيخ فيصل الحمود الشباب إلى التعامل الإيجابي مع احتفالات الأعياد الوطنية، ووجه النصح لأبنائنا ‫وشبابنا بالابتعاد عن الاستهتار الذي يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر وضرورة التقيد بقوانين المرور وعدم إزعاج المارة، وحثهم على تقديم نموذج إيجابي يعكس أخلاقيات وسلوك الكويتيين وحرصهم على السلامة العامة والممتلكات، داعيا الله أن يحفظ الكويت آمنة مستقرة في ظل القيادة الحكيمة لقائد مسيرتها وراعي نهضتها صاحب السمو الأمير.

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