((النجاة الخيرية)) ساعدت 76 ألف شخص في الكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa) في إطار سعيها لتوطين العمل الخيري، قدمت جمعية النجاة الخيرية خلال عام 2023 مساعدات استفاد منها أكثر من 76 ألف شخص داخل الكويت.
وقال مدير إدارة المساعدات بجمعية النجاة محمد الخالدي إن المساعدات تنوعت ما بين سداد الإيجارات، والمساعدات المالية، وتوزيع المواد الغذائية، والأجهزة الكهربائية وغيرها من المساعدات الأخرى.
وفيما يتعلق بمشروع سداد الإيجارات، أوضح أن الجمعية قامت بسداد إيجار 449 أسرة، وأن إجمالي عدد الأشهر التي تم دفعها لهذه الأسر بلغ 1165 شهر، وذلك ضمن حملة «أبشروا بالخير».
كما قدمت مساعدات مالية لـ 2000 أسرة، وبطاقات مواد غذائية لـ 8034 أسرة، حيث تقوم الأسرة من خلالها بشراء احتياجاتها من الأسواق التي تم الاتفاق معها.
MENAFN21022024000130011022ID1107883424
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.