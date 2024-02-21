Thursday, 22 February 2024 09:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((النجاة الخيرية)) ساعدت 76 ألف شخص في الكويت

2/21/2024 11:45:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار سعيها لتوطين العمل الخيري، قدمت جمعية النجاة الخيرية خلال عام 2023 مساعدات استفاد منها أكثر من 76 ألف شخص داخل الكويت.
وقال مدير إدارة المساعدات بجمعية النجاة محمد الخالدي إن المساعدات تنوعت ما بين سداد الإيجارات، والمساعدات المالية، وتوزيع المواد الغذائية، والأجهزة الكهربائية وغيرها من المساعدات الأخرى.
وفيما يتعلق بمشروع سداد الإيجارات، أوضح أن الجمعية قامت بسداد إيجار 449 أسرة، وأن إجمالي عدد الأشهر التي تم دفعها لهذه الأسر بلغ 1165 شهر، وذلك ضمن حملة «أبشروا بالخير».
كما قدمت مساعدات مالية لـ 2000 أسرة، وبطاقات مواد غذائية لـ 8034 أسرة، حيث تقوم الأسرة من خلالها بشراء احتياجاتها من الأسواق التي تم الاتفاق معها.

MENAFN21022024000130011022ID1107883424

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث