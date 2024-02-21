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((الكويتية)) تحتفل بالأعياد الوطنية مع موظفيها

2/21/2024 11:45:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفلت شركة الخطوط الجوية الكويتية بمناسبة الأعياد الوطنية مع موظفيها وذلك في مبنى الشركة الرئيسي، بحضور رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن الفقعان وعدد من المسؤولين في الشركة، وكعادتها السنوية، وحرصا منها على مشاركة المجتمع تم تنظيم فعاليات خلال الاحتفالية شاركت فيها عدد من الشركات المتخصصة في تقديم المأكولات الخفيفة والمشروبات وغيرها.
وتخللت الاحتفالية أجواء مليئة بالمحبة والمودة بين الموظفين وحب الكويت، حيث قاموا بالتقاط الصور التذكارية ورددوا الأغاني الوطنية التي ملأت باحة الشركة، وأدت فرقة فاصلا من الفنون الشعبية ذات الطابع التراثي الكويتي، كما تم تزيين مبنى الشركة الرئيسي بألوان العلم الكويتي، إضافة إلى توزيع أعلام الكويت على الموظفين.
وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة الكابتن عبدالمحسن الفقعان: يسرنا أن تحتفل الخطوط الجوية الكويتية بمناسبة الأعياد الوطنية، حيث اعتادت الشركة سنويا على تنظيم هذه الاحتفالات بمشاركة موظفيها بمختلف الدوائر.
وأضاف الفقعان: سعداء بإقامة هذا الاحتفال المهم الذي يبرز ويجسد تلك المشاعر الوطنية الصادقة تجاه بلادنا الحبيبة الكويت ودور الخطوط الجوية الكويتية في مثل تلك الاحتفالات، ويحفز الموظفين على مزيد من الإنتاج والفاعلية في خدمة طائرهم الأزرق، مشيرا إلى ان الخطوط الجوية الكويتية دأبت وباستمرار على مشاركاتها المتعلقة بالاحتفالات الوطنية، والتي تؤكد حرصها على مشاركة الشعب مناسباته وأفراحه الوطنية.

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