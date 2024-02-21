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((السكنية)) تدشّن ((طلب تفويض لإجراء التخصيص)) عبر ((سهل))

2/21/2024 11:45:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عـــــن تدشين خدمــــة «طلب تفــويض لإجراء عمليــات التخصيــص» من خلال تطبيق سهل.
وأضـــافـــــت «السكنية» ان هذه الخدمة إلكترونية جديدة تمكــــن صاحب العلاقة من تفويض شخص آخر ليقوم بالنيابة عنه باستكمال إجراءات التخصيص وتسلم البطاقة ودخول القرعة.

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