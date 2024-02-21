((السكنية)) تدشّن ((طلب تفويض لإجراء التخصيص)) عبر ((سهل))

((السكنية)) تدشّن ((طلب تفويض لإجراء التخصيص)) عبر ((سهل))
التاريخ
2/21/2024 11:45:02 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عـــــن تدشين خدمــــة «طلب تفــويض لإجراء عمليــات التخصيــص» من خلال تطبيق سهل.
وأضـــافـــــت «السكنية» ان هذه الخدمة إلكترونية جديدة تمكــــن صاحب العلاقة من تفويض شخص آخر ليقوم بالنيابة عنه باستكمال إجراءات التخصيص وتسلم البطاقة ودخول القرعة.
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