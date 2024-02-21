Thursday, 22 February 2024 09:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((الحكمة الخيرية)): وجود ((كول سنتر)) للتواصل بين القائمين على مشاريع ((إفطار صائم))

2/21/2024 11:45:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الحكمة الكويتية الخيرية د.أحمد صباح الملا أهمية التنسيق بين إدارة الجمعيات والمبرات الخيرية في وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات والمبرات الخيرية تأكيدا لروح التعاون والتكامل، وبما يضمن تقديم أفضل النتائج وإيصال أموال المتبرعين إلى مستحقيها وفق أسس سليمة وبكل شفافية ووضوح.
وشكر الملا إدارة الجمعيات والمبرات الخيرية وجمعية إحياء التراث الإسلامي على تنظيم اللقاء المفتوح حول إنجاز مشروع إفطار الصائم بأعلى معايير الجودة والسلامة، والالتفات إلى عقود مواصفات الوجبات وآلية ومواقع التوزيع والتواصل مع المتطوعين، مقترحا أن يتم إنشاء مركز اتصال «كول سنتر» لمشروع إفطار الصائم يتلقى اتصالات العاملين والمتطوعين في الميدان للتنسيق حول وجود أي نقص في أعداد الوجبات أو زيادة بما يضمن وصول هذه الوجبات لأكبر عدد من الصائمين في جميع المواقع والمناطق التي تشمل «إفطار صائم»، وقد لاقى هذا المقترح قبول وتجاوب الجميع. وأشاد بجهود ومتابعة مدير إدارة الجمعيات والمبرات الخيرية في وزارة الشؤون عبدالعزيز العجمي ومن جمعية إحياء التراث الإسلامي نواف الصانع، على هذه المبادرة الإيجابية والعرض المميز خلال اللقاء.

MENAFN21022024000130011022ID1107883421

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث