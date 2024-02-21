وزير العدل: تعزيز الشراكة بين أجهزة العدالة والمؤسسات الأكاديمية القانونية



المقاطع: الكلية دأبت سنوياً على تنظيم الملتقى ونأمل أن يكون العام المقبل خليجياً الكلية تدرس القانون باللغتين العربية والإنجليزية وخطتها الإستراتيجية من 3 مراحل

آلاء خليفةإيمانا بدورها الريادي في خدمة المجتمع وأهمية القانون في تنظيم الحياة الاجتماعية والمدنية وكعادتها السنوية، عقدت كلية القانون الكويتية العالمية ملتقى «الكويت القانوني الثالث» برعاية وحضور وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب وحضور رئيس مجلس أمناء الكلية أ.د.بدر الخليفة وأعضاء مجلس الأمناء ورئيس الكلية أ.د.محمد المقاطع والعميد د.فيصل الكندري بالإضافة إلى عمداء كليات دول مجلس الخليج وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وممثلين عن وكالة ضمان جودة التعليم العالي QAA البريطانية.وفي البداية، قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب خلال افتتاح الملتقى: يأتي ملتقى الكويت القانوني الثالث منسجما مع تطلعاتنا في تحقيق أهداف رؤية 2035 بأن تكون الكويت مركزا إقليميا ماليا وتجاريا، في المجالات التي يتناولها الملتقى، كما تتولاها الكلية الخاصة بالقطاع العدلي بصفة خاصة والمؤسسات الوطنية في جوانبها القانونية بشكل عام، ولا شك أنها مسؤولية كبيرة وجسيمة، تحتاج لجهود جميع أبناء الوطن من المختصين المخلصين.وأشاد الغريب بكلية القانون الكويتية العالمية التي قامت بسواعد أهل القانون من خيرة أبناء الوطن وشهدت نجاحات في مواقع عدة، فتجمعت في هذه الكلية لتقدم خلاصة علمها وخبرتها لأبنائنا الطلبة، من خلال مناهج حديثة تجمع بين التأصيل النظري للعلوم القانونية والتدريب والتأهيل العملي، بما يسهم في تخريج كوادر وطنية مؤهلة للانخراط في المؤسسات والجهات المختلفة.ولفت إلى ان شمولية فعاليات الملتقى جعلت منه مناسبة متكاملة تخدم المتعاملين في القطاع العدلي، وهو ما يلبي حاجة القطاع العدلي القانوني والقضائي والمتعاملين معه من جمهور عريض، يحتاج إلى تبادل الأبحاث الأكاديمية المتنوعة والدراسات العلمية الجريئة والتطبيقات العملية الناجحة، مشيرا إلى حرص وزارة العدل على تعزيز الشراكة بين الأجهزة العامة المعنية بالعدالة والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية القانونية لتحقيق النهضة التي نتطلع إليها لتطوير بلدنا والارتقاء بها إلى آفاق رحبة.من جانبه، قال رئيس كلية القانون الكويتية العالمية أ.د.محمد المقاطع ان الفكرة هي تنظيم ملتقى قانون كويتي شامل للعاملين في هذا المجال سواء السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية والمرافق القانونية المختلفة التي تقدم تلك الخدمات وتحرص على إقامة العدل في الدولة، مشيرا إلى ان الكلية دأبت على تنظيم الملتقى للتواصل مع الجهات العاملة في الكويت، أملا ان ينتقل العام المقبل ليكون ملتقى خليجيا وقد دعونا عمداء كليات الحقوق في دول مجلس التعاون الخليجي وستكون لهم جلسة متميزة عن التعليم القانوني في الخليج.وأعرب المقاطع عن أمله في ان يكون الملتقى منارة لإمداد أهل العلم والباحثين عن الحق والعدل خاصة في ظل الأحداث التي نراها في غزة من قهر وقتل لإخواننا في فلسطين وما يستلزمه ذلك الوضع من رفع راية العدل خاصة مع انعقاد جلسات محكمة العدل الدولية.التعليم القانونيوخلال الجلسة الأولى للملتقى بعنوان «التعليم القانوني في دول الخليج» والتي ترأسها عميد كلية القانون د.فيصل الكندري، قدم المقاطع ورقة عمل بعنوان «نحو تعليم قانوني متميز على المستوى العربي» لافتا إلى ان الأنظمة القانونية في الكويت تتضمن عدة أمور منها الشريعة الإسلامية والقوانين العربية ونظام القانون اللاتيني والنظام الأنجلو سكسوني، بالإضافة إلى القوانين الكويتية العالمية، وهذا ما تتبعه الكلية في مناهجها الدراسية.وأشار المقاطع إلى ان الكلية اهتمت بالجودة ومستوياتها من خلال عدة جهات منها هيكل ضمان الجودة ولجنة الحوكمة والالتزام بمعايير الجودة والأمانة العامة ضمان الجودة، بالإضافة إلى تقويم ضمان الجودة واللجان الرئيسية لمجلس الكلية والشركاء الخارجيين وهي ثنائية اللغة تدرس القانون باللغتين العربية والانجليزية، كما ان الخطة الاستراتيجية لها تقوم على 30 عاما خلال 3 مراحل.بدورها، تحدثت عميدة كلية إدارة الأعمال والقانون بجامعة دار الحكمة بالمملكة العربية السعودية د.إيناس علي عن أهمية مواءمة البرامج التعليمية مع آخر التطورات في مجال القانون، مؤكدة انهم قاموا بتحديث المناهج الدراسية لتتواءم مع التطورات التي شهدتها السعودية مؤخرا من خلال مسارات تخرج خريجين مؤهلين بالمهارات المطلوبة.من ناحيته، ذكر ممثل عن عميد جامعة قطر د.عبدالمحسن فطيس ان التعليم القانوني في قطر مر بمراحل مختلفة وبدأ كقسم قانون في كلية الشريعة عام 1990 ثم تأسيس كلية القانون عام 2004 واستمر التطوير إلى يومنا هذا.وانتقل الحديث إلى عميد كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس د.صالح البراشيدي والذي أوضح ان الكلية وقعت اول اتفاقية تعاون مع جامعة خارج سلطنة عمان وهي كلية القانون الكويتية العالمية، موضحا ان تركيزهم على التعليم القانوني المركز الذي يخرج طالب قانون مواكبا لتطورات العصر.وفي السياق ذاته، لفت عميد كلية الحقوق بجامعة صحار في سلطنة عمان د.إيناس قطيشات إلى ان الكلية تقدم برنامجا متميزا في البكالوريوس ويعتمد على الجانبين النظري والعملي معا، لافتة إلى ان كلية القانون تسعى حاليا لاستحداث برنامج للدكتوراه في القانون، موضحة ان الكلية تركز على تقديم ورش عمل للمجتمع في سبيل رفع الوعي القانوني.من ناحيته، أوضح عميد كلية الحقوق بجامعة البحرين د.صلاح محمد، ان الكلية نشأت عام 2002 وتطرح برنامجين في البكالوريوس، وعلى مستوى الدراسات العليا تطرح 3 برامج في الماجستير و2 في الدكتوراه بالإضافة إلى وجود مركز للعيادة القانونية.الأجهزة الرقابيةوعقدت الجلسة الثانية بعنوان «هل ساعد تعدد الأجهزة الرقابية على إنهاء الفساد الإداري والمالي؟»، وترأستها أمين سر جمعية الشفافية الكويتية هيام الدويلة.وكشف الوكيل المساعد في ديوان المحاسبة سابقا سليمان البصيري عن الاستراتيجيات والآليات التي يجب اتباعها لمنع الفساد أو الحد منه، وذلك باتباع إجراءات استباقية منها معرفة القواعد التي تتبعها كل من الجهات الرقابية الرسمية وجمعيات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد وطلب المعلومات وإتاحتها حق للمجتمع بموجب القانون ويشمل إتاحة المعلومات وسهولة الوصول إليها. وأشار البصيري إلى الطرق الفاعلة في التقليل أو الحد من الفساد منها التثقيف والتدريب سواء للأفراد او بالمجتمع او بالأجهزة المعنية بمكافحة الفساد بالإضافة إلى النظرة المستقبلية للتشريعات المنظمة لمكافحة الفساد وإجراء التعديلات عليها وفق احدث التشريعات الدولية.من جهته، استعرض المستشار في شؤون مكافحة الفساد أحمد الرميحي أداء بعض الأجهزة الرقابية في الدولة وهل تقوم بدورها المنوط بها ام لا.تجديد الاعتماد الأكاديميتم خلال افتتاح الملتقى تسليم الكلية شهادة من وكالة ضمان جودة التعليم العالي QAA البريطانية بمناسبة حصولها على تجديد الاعتماد الأكاديمي لمدة 5 سنوات قادمة بحضور رئيسة تطوير الأعمال العالمية وكالة ضمان جودة التعليم العالي جولي تيل.معرض قانونيقام وزير العدل ووزير الأوقاف المستشار فيصل الغريب بافتتاح المعرض القانوني المقام على هامش الملتقى والذي شهد مشاركة واسعة من عدة جهات حكومية وشركات ومؤسسات، ويضم 8 أجنحة متخصصة: منتجات قانونية وخدمات قانونية إلكترونية، كليات قانون، منظمات أهلية، مكاتب محاماة، مراكز أبحاث وتدريب، منظمات قانونية دولية، دور نشر.